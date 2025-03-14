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        Haberler Gündem Elektrik direğinde akıma kapıldı, metrelerce yüksekten düşüp öldü - Güncel haberler

        Elektrik direğinde akıma kapıldı, metrelerce yüksekten düşüp öldü

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, elektrik direğine çıkan Eyyüp Yılmaz, akıma kapılıp düştü. Ağır yaralanan Yılmaz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 00:27 Güncelleme: 14.03.2025 - 00:27
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        Elektrik direğinde akıma kapıldı
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        Olay, akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi kırsal Odaköy Mahallesi'nde meydana geldi.

        Eyyüp Yılmaz, bilinmeyen nedenle çıktığı elektrik direğinde akıma kapılarak düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yılmaz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yılmaz'ın cenazesi, otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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