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Elektrik-elektronik ihracatı yüzde 13 arttı

Geçen yılın kasım ayında 1 milyar 267 milyon dolar olan elektrik-elektronik sektörünün ihracatı, 2022'nin aynı döneminde yüzde 12,6 artışla 1 milyar 428 milyon dolara ulaştı

Elektrik-elektronik ihracatı yüzde 13 arttı
AA

Elektrik-elektronik sektörü, kasım ayında 1 milyar 428 milyon dolarlık ihracata imza attı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, geçen yılın kasım ayında 1 milyar 267 milyon dolar olan elektrik-elektronik sektörünün ihracatı, 2022'nin aynı döneminde yüzde 12,6 artışla 1 milyar 428 milyon dolara ulaştı.

Sektörün ülkeler bazında ihracat dağılımına bakıldığında, kasımda en fazla ihracat 144,9 milyon dolarla Birleşik Krallık'a yapıldı. Sektörün Birleşik Krallık'a ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24,1 azaldı.

Birleşik Krallık'ı, yüzde 20,3 artış ve 125,5 milyon dolarla Almanya, yüzde 191,2 artış ve 78,3 milyon dolarla Rusya, yüzde 14,5 artış ve 72,8 milyon dolarla Fransa takip etti.

Elektrik-elektronik sektörünün, ülke grupları baz alındığında en fazla ihracat yaptığı bölge Avrupa Birliği (AB) ülkeleri oldu.

2021 yılının kasım ayında AB ülkelerine 541,4 milyon dolarlık ihracat yapan sektör, bu yılın aynı döneminde yüzde 4,5 artışla bölgeye 565,6 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

AB ülkelerini, yüzde 108,8 artış ve 214,1 milyon dolarlık ihracatla Bağımsız Devletler Topluluğu takip etti. Afrika ülkelerine yapılan elektrik-elektronik ihracatı ise kasım ayında yüzde 19,2 artışla 129,6 milyon dolara yükseldi.

Sektörün ihracat rakamlarına iller bazında bakıldığında İstanbul, 759,6 milyon dolarla kasım ayında en fazla ihracat gerçekleştiren il oldu.

Elektrik-elektronik ihracatında İstanbul'u, 195,1 milyon dolarla Manisa, 89,1 milyon dolarla Ankara ve 85,1 milyon dolarla Kocaeli takip etti.

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