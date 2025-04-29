Elektrik faturasında devlet desteği sınırlaması! Kimler fatura desteği alamayacak?
Elektrik faturalarına ilişkin yeni bir düzenleme yürürlüğe girdi. Bundan böyle, devletin sağladığı elektrik desteği tüm tüketicilere eşit olarak değil, belirli şartlara göre sunulacak. Aylık elektrik tüketimi belirlenen limitin üzerine çıkan aboneler, faturalarının tamamını kendileri karşılayacak. Buna karşın, bu sınırın altında kalan kullanıcılar mevcut destekten yararlanmaya devam edecek. Yeni uygulamayla birlikte, sağlanan destek tutarı faturada ayrı bir başlık altında gösterilecek. İşte, elektrik faturalarında geçerli olan yeni uygulamaya dair merak edilen detaylar…
Elektrik faturalarında devlet desteğine ilişkin sistem değişti. Artık tüm vatandaşlara eşit şekilde sunulan destek, belirlenen tüketim sınırına göre uygulanacak. Konut aboneleri için aylık 417 kilovatsaatin üzerindeki elektrik kullanımlarında, faturanın tamamı tüketiciye ait olacak. Yeni düzenlemeyle birlikte, faturalarda devletin sağladığı destek miktarı da ayrı bir kalem olarak yer alacak. Bu sayede vatandaşlar hem devletten ne kadar destek aldığını hem de gerçek ödeme tutarını şeffaf şekilde görebilecek. İşte, konut ve iş yerlerini kapsayan yeni elektrik faturası sistemiyle ilgili tüm ayrıntılar…
DEVLET DESTEĞİNDEN YARARLANMAK İÇİN FATURA SINIRI NE KADAR?
Konutlarda ortalama tüketim aylık 200 kilovatsaat olarak hesaplanıyor. Uygulama aylık ise ortalama 417 kilovatsaati aşan tüketimleri kapsıyor. Yani 1047 TL fatura değerine sahip 417 kilovatsaat üstünde harcayanlar devlet desteği alamayacak.
Sanayi ve ticarethanelerde yeni uygulama için tüketim limiti yıllık 15 bin kilovatsaat olarak belirlendi. Buna göre; buralarda tüketilen elektrik için fatura tutarı azami yüzde 11 artacak.
DEVLET DESTEĞİ OLMAYAN FATURALARA NE KADAR ZAM GELECEK?
Mevcut Piyasa Takas Fiyatı'na (PTF) göre azami yüzde 93 artacak.
KİMLER DEVLET DESTEĞİ ALMAYA DEVAM EDECEK?
2024 tüketimi 5 bin kilovatsaatin altında olan tüketiciler önceden olduğu gibi desteklerden yararlanmaya devam edecek. Günlük 8 kilovatsaatin altındaki tüketimler (ilk kademe) yüzde 60, 8 kilovatsaatin üzerindeki tüketimler (ikinci kademe) yüzde 40 oranında desteklenecek.
LİMİTİNİ DÜŞÜREN BİR VATANDAŞ DESTEKTEN YARARLANABİLİR Mİ?
İlgili tüketicinin 2025 tüketiminin belirlenen limitin altında kalması durumunda 2026'da yeniden devlet tarafından desteklenen tarifeden yararlanmaya başlayacak.
DEVLET DESTEĞİ MİKTARI FATURALARDA YER ALACAK
Yapılan düzenleme ile birlikte, bu aydan itibaren, elektrik faturalarına sunulan devlet desteği artık mesaj ve faturalar üzerinde de yer alıyor.
Abonelere bu ay gelen faturalarda, toplam miktar ile birlikte devlet desteği sonrasında ödenmesi gereken fatura tutarı bilgisine yer verildi.
Gelen örnek mesajlardan birisinde "... sözleşme hesap numaralı elektrik aboneliğinizin 14.04.2025 son ödeme tarihli 04/2025 dönemi tüketim bedeli 774,34 TL olup, 424,34 TL'lik devlet desteği sonrasında ödenmesi gereken fatura tutarı 350,00 TL'dir" notu yer aldı.
Benzer bilgilendirmenin doğalgaz faturalarında ve mesajlarında da yer alacağı bildirildi.