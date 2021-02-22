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Türkiye’nin, elektrik üretimi Şubat ayında ilginç bir manzara ortaya koydu. Bu ayın ilk yarısında, elektrik üretimi, geçen yılın aynı dönemine göre geriledi. Bu yıl, Şubat ayının ilk yarısında 11 milyar 800 milyon kilovatsaat elektrik üretildi. Geçen yıl aynı dönemde, 12 milyar 106 milyon kilovatsaat elektrik üretilmişti.

Elektrik tüketimi de düştü. Şubat ayının ilk iki haftasında toplam tüketim, 11 milyar 754 milyon kilovatsaat olarak kayıtlara geçti. Bu rakam, geçen yıl 12.1 milyar kilovatsaat olarak ölçülmüştü.

SUYUN PAYI AZALDI, GAZ ÖNE ÇIKTI

Enerji yönetimi, bu dönemde elektrik üretimine “ince ayar” yaptı. Barajlara gelen miktarın düşmesi üzerine sudan elektrik üretiminde frene basıldı. Doğal gazın payı artırıldı.

Şubat ayının ilk yarısında barajlardan elektrik üretimi, geçen yılın aynı dönemine göre yarı yarıya azaltıldı. Bu yıl, Şubat ayının ilk yarısında 1.2 milyar kilovatsaat dolayında elektrik üretildi. Geçen yıl aynı dönemde barajlardan üretim yaklaşık 2.4 milyar kilovat saat olmuştu. Sektörde, “akarsu tipi” denilen santrallardan elektrik üretimi de ciddi biçimde azaldı.

Doğal gaz kaynaklı elektrik üretimi, yüzde 20’ye yakın arttı. 3 milyar kilovatsaate yükseldi.