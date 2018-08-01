Elektrik ve doğalgaza zam: Konutta zam elektrik için yüzde 9,57, doğalgaz için yüzde 9

Bugünden itibaren elektrik ve doğalgaz fiyatlarında uygulanacak yeni tarifeler açıklandı. Konutta elektrik zammı yüzde 9,57 olurken doğalgaz zammı yüzde 9 olarak açıklandı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) açıklamasında sanayi kuruluşlarının kullandığı elektriğe ise yüzde 9,26 zam yapıldığı belirtildi.

Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt AŞ'nin (TETAŞ) uyguladığı toptan satış fiyatlarına da zam yapıldı.

Perakende elektrik satış lisansı sahibi elektrik dağıtım şirketlerine satılacak olan elektriğin fiyatı yüzde 19,41 artırıldı.

Doğalgaz zammı

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) ise doğalgaza konut tüketiminde yüzde 9, sanayide ise yüzde 14 zam yapıldığını duyurdu.

BOTAŞ'tan yapılan yazılı açıklamada, "Ham petrol varil fiyatlarında ve döviz kurundaki yükselişe bağlı olarak Kuruluşumuzun doğalgaz alım maliyetlerinde önemli oranda artışlar meydana gelmiştir… Bu nedenle doğal gaz toptan satış fiyatlarımızda yeni bir düzenlemeye gidilmesi zorunlu hale gelmiştir" dendi.

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