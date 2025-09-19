Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 11.122,15 %0,67
        DOLAR 41,3961 %0,26
        EURO 48,6737 %-0,19
        GRAM ALTIN 4.859,47 %0,44
        FAİZ 39,91 %0,18
        GÜMÜŞ GRAM 56,11 %1,03
        BITCOIN 116.408,00 %-1,00
        GBP/TRY 55,8436 %-0,43
        EUR/USD 1,1749 %-0,33
        BRENT 67,44 %0,00
        ÇEYREK ALTIN 7.933,69 %0,29
        Haberler Ekonomi Otomobil Elektrikli araç şarj soket sayısı Ağustos'ta 33 bini aştı - Otomobil Haberleri

        Elektrikli araç şarj soket sayısı Ağustos'ta 33 bini aştı

        Türkiye genelinde elektrikli araç şarj soket sayısı, ağustosta önceki aya göre yüzde 2,8 artarak 33 bin 592'ye çıktı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2025 - 14:55 Güncelleme: 19.09.2025 - 14:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şarj soket sayısı artmaya devam ediyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) ağustos ayına ilişkin "Şarj Hizmeti Piyasası Aylık İstatistikleri" raporuna göre, şarj istasyonlarının toplam kurulu gücü, ağustosta önceki aya göre yüzde 3,7 artışla 2 bin 461 megavat oldu.

        Ağustosta şarj istasyonlarının elektrik tüketimi 55 milyon 309 bin 381 kilovatsaat oldu. Bunun yüzde 63,8'ine denk gelen 35 milyon 302 bin 764 kilovatsaatlik kısmı yeşil şarj istasyonlarından karşılanırken, geri kalan 20 milyon 6 bin 617 kilovatsaatlik tüketim de diğer istasyonlardan sağlandı.

        Yeşil şarj istasyonları, kullanılan enerjinin yenilenebilir kaynaklardan üretildiğini belgeleyen Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Sertifikası'na (YEK-G) sahip istasyonlar olarak tanımlanıyor. Bu istasyonlar, elektrikli araçların karbon ayak izini azaltmada ve temiz enerji kullanımını teşvik etmede kritik rol oynuyor.

        REKLAM

        TÜKETİMDE İLK SIRA İSTANBUL'UN

        Tüketimde ilk sırayı 12 bin 285 megavatsaatle İstanbul aldı. Bunu 5 bin 732 megavatsaatle Ankara ve 3 bin 599 megavatsaatle İzmir izledi.

        Söz konusu dönemde toplam soket sayısı önceki aya göre yaklaşık yüzde 2,8 artarak 33 bin 592'ye çıktı. Soket sayısı, temmuzda 32 bin 682 olarak kayıtlara geçmişti.

        Ağustosta AC şarj soket sayısı yüzde 2,1 artışla 19 bin 284’e, DC şarj soket sayısı da yüzde 3,7 artarak 14 bin 308’e yükseldi. Önceki ay AC şarj soket sayısı 18 bin 888, DC şarj soket sayısı ise 13 bin 794 olarak kaydedilmişti.

        Öte yandan, temmuzda 291 bin 775 olan elektrikli araç sayısı ağustosta yüzde 6,5 artışla 310 bin 668’e ulaştı

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        MI6 Başkanı Türkiye'nin önemine işaret etti
        MI6 Başkanı Türkiye'nin önemine işaret etti
        2 öğretmen okulda bıçaklandı!
        2 öğretmen okulda bıçaklandı!
        Türkiye Varlık Fonu dünyada ilk 10 arasında
        Türkiye Varlık Fonu dünyada ilk 10 arasında
        Alev kapanı! Yangın yerleşim yerlerinde!
        Alev kapanı! Yangın yerleşim yerlerinde!
        Türkiye'den Suriye'nin uçuş güvenliğine destek
        Türkiye'den Suriye'nin uçuş güvenliğine destek
        Göbeklitepe'de insan heykeli bulundu
        Göbeklitepe'de insan heykeli bulundu
        İki yurt müdürü görevden alındı
        İki yurt müdürü görevden alındı
        Taliban kadın yazarların kitaplarını yasakladı
        Taliban kadın yazarların kitaplarını yasakladı
        Yaşıyor ama 7 yıldır 'ölü' görünüyor!
        Yaşıyor ama 7 yıldır 'ölü' görünüyor!
        Ali Koç'tan Mourinho'nun sözlerine yanıt!
        Ali Koç'tan Mourinho'nun sözlerine yanıt!
        Okyanus'tan ve Akdeniz'den Çankırı'ya! Otoparkta keşfedildi
        Okyanus'tan ve Akdeniz'den Çankırı'ya! Otoparkta keşfedildi
        Babaannesini tüple katletti!
        Babaannesini tüple katletti!
        Türkiye'de diyabet vakaları artıyor! Şeker tüketiminde dünya ortalamasının üstündeyiz
        Türkiye'de diyabet vakaları artıyor! Şeker tüketiminde dünya ortalamasının üstündeyiz
        'Kudüs bizim için önemli'
        'Kudüs bizim için önemli'
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Avrupa'da cezayı böyle keserler!"
        "Avrupa'da cezayı böyle keserler!"
        Beşiktaş, Göztepe deplasmanında: İşte muhtemel 11'ler!
        Beşiktaş, Göztepe deplasmanında: İşte muhtemel 11'ler!
        "Ekmeğimin peşindeyim"
        "Ekmeğimin peşindeyim"
        Çayın kültürden kültüre değişen yüzleri
        Çayın kültürden kültüre değişen yüzleri