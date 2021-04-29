Elektrikli araç satışlarında rekor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerOtomobilElektrikli araç satışlarında rekor
ABONE OL

Elektrikli araçlar 120 milyar dolarlık satışla rekor kırdı

Elektrikli araçlar, 2020'de 120 milyar dolarlık satışla rekor kırdı. Geçen yılki rekor büyümeyle, dünyadaki toplam elektrikli araç sayısı 10 milyonu aştı. Avrupa 2020'deki toplam elektrikli araç satışlarının yaklaşık yüzde 47'sini oluşturdu ve yıllık bazda satışlarda ilk kez Çin'i geride bıraktı. Hükümetlerin destekleyici politikaları, batarya teknolojilerindeki gelişmeler ve üreticilerin sunduğu 370 elektrikli araç modeli rekor büyümede etkili oldu

Elektrikli araç satışlarında rekor
HABERTURK.COM

Dünyada satılan elektrikli araçların sayısı geçen yıl bir önceki yıla göre rekor (yüzde 41) artışla 3 milyon oldu. Tüketiciler elektrikli araçlara 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 50 artışla 120 milyar dolar harcama yaptı.

Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) Küresel Elektrikli Taşıtlar 2021 raporuna göre, küresel otomotiv endüstrisi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2020'de büyük bir şok yaşadı ve bir önceki yıla göre yüzde 16 daraldı. Otomotiv pazarındaki daralmaya rağmen, geçen yıl dünya genelinde satılan elektrikli araçların sayısı yüzde 41 artışla 3 milyon seviyesinde gerçekleşti. Elektrikli araç satışları geçen yıl dünyadaki toplam araç satışlarının yüzde 4,6'sını oluşturdu.

Tüketicilerin elektrikli araçlara yaptığı harcama 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 50 artarak 120 milyar doları buldu. Aynı zamanda, hükümetlerin elektrikli araçlara sağladığı destek ve teşvikler de 14 milyar dolar olarak hesaplandı. Geçen yıl elektrikli araç satışlarında rekor olarak kayda geçen bu artışla, dünyada kullanımda olan toplam elektrikli araçların sayısı 10 milyonu aştı.

Ayrıca, toplam elektrikli kamyonet, kamyon ve otobüslerin sayısı da yaklaşık 1 milyona ulaştı. Bu dönemde halka açık hızlı ve yavaş şarj ünitesi sayısı 1 milyon 300 bin oldu. Geçen yıl küresel elektrikli araç filosunun toplam elektrik tüketimi 80 teravatsaatin üzerinde gerçekleşti. Bu tüketim Belçika'nın bugünkü elektrik tüketimine karşılık gelirken, elektrikli araçların talebi küresel elektrik tüketiminin yüzde 1'ini oluşturdu.

AVRUPA İLK KEZ ÇİN'İ SOLLADI

Avrupa, geçen yıl ilk defa Çin'i geride bırakarak 1.4 milyon adet satışı gerçekleştirdi ve 2019'a göre satışları ikiye katladı. Çin'deki elektrikli araç satışları ise bu dönemde yüzde 9 artışla 1.2 milyon adet olarak kayıtlara geçerken, ABD'de 295 bin elektrikli araç satıldı.

Çin'in toplam elektrikli araç filosu geçen yılki satışların ardından 4.5 milyona, Avrupa'nın ise 3.2 milyona yükseldi.Dünyada elektrikli taşıtlarındaki büyümede, hükümetlerin izlediği destekleyici politikalar, ülkelerin elektrikli araç sahibi olmak isteyenlere sunduğu teşvikler, marka ve model çeşitliliği ve batarya üretimindeki maliyetlerin düşmeye devam etmesi gibi sebepler etkili oldu.

Araç üreticileri geçen yıl tüketicilere 370 elektrikli araç modeli sunarken, bu rakam 2019'a göre yüzde 40 artış gösterdi.

İLK ÇEYREKTE YÜZDE 140 ARTIŞ

Elektrikli araç satışlarındaki büyüme bu yılın ilk çeyreğinde de devam etti. Bu dönemdeki satışlar geçen yılın ilk çeyreğine göre yaklaşık yüzde 140 yükseldi.

Söz konusu dönemdeki artışta Çin'de 500 bin, Avrupa'da ise 450 bin adet elektrikli araç satışı belirleyici rol oynadı.

Dünyada elektrikli araç pazarının gelecek 10 yılda önemli bir büyüme kaydedeceğini öngören rapora göre, mevcut politikalar ve eğilimler ışığında 2030'da yollardaki toplam elektrikli araç, ağır vasıta, kamyonet ve otobüslerin sayısı 145 milyona ulaşacak.

Öte yandan, hükümetlerin uluslararası iklim ve enerji hedeflerini hızlandırmaları durumunda bu rakam 230 milyonu bulabilir.

'SIFIR EMİSYON İÇİN OLMAZSA OLMAZ'

IEA Başkanı Fatih Birol, rapora ilişkin değerlendirmesinde, elektrikli araçların dünya çapında sıfır emisyon hedeflerine ulaşılması için olmazsa olmaz bir rol oynadığını belirtti.

Birol, "Mevcut satışlar oldukça cesaret verici fakat iklim ve enerji hedeflerimiz satışların daha hızlı şekilde artmasını gerektiriyor. Hükümetler, ekonomik toparlanma paketlerini kullanarak batarya üretimi ve şarj altyapısı geliştirmeye yatırım yapılmasını sağlamalı ve elektrikli araçların daha hızlı şekilde entegrasyonu gerçekleştirilmeli" ifadelerini kullandı.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Yeni Skoda Fabia'dan ilk ipucu - haberler
OTOMOBİLTanıtımına günler kala yüzünü gösterdi
Elektrikli motorların tasarımı AB ile uyumlu hale getirildi
OTOMOBİLElektrikli motorlara Avrupa tasarımı!
Toyota'dan dikkat çeken satın alma
OTOMOBİLUber'in rakibinden teknoloji satın aldı
Tam kapanmada otomobil satışları nasıl olacak - haberler
OTOMOBİLKapanmada araç satışları nasıl olacak?
Renault otomobillerinin hızını 180 km/s ile sınırlayacak
OTOMOBİLOtomobillerinin hızını sınırlayacak
TürkTraktör ilk çeyrekte satışlarını yüzde 71 artırdı
OTOMOBİLTraktör satışlarını yüzde 71 artırdı
Honda elektrikli otomobil markası oluyor - haberler
OTOMOBİLArtık sadece elektrikli üretecek
Porsche kendi evinde batarya hücresi üretecek
OTOMOBİLPorsche kendi bataryasını üretecek
OİB ihracatta rotayı Amerika'ya kırdı
OTOMOBİLOİB ihracatta rotayı Amerika'ya kırdı
TOSEF: Sektörün ilk çeyrek kaybı yüzde 23
OTOMOBİLOto servislerin gözü üçüncü çeyrekte