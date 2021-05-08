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Tam kapanma döneminde elektrikli araçlar için şarj uyarısı

Tam kapanma döneminde park halindeki otomobillerin bakımına yönelik uzmanlarda uyarı üstüne uyarı yapılırken, son olarak elektrikli otomobillerde özen gösterilmesi gerekenler ile ilgili de açıklama geldi. Türkiye Elektrikli ve Hibrid Araçlar Derneği (TEHAD) Başkanı Berkan Bayram, "Özellikle 17 günlük karantina sürecinde elektrikli ve hibrit dahil tüm otomobillerin kullanımı azalıyor. Bu sürede otomobil kullanılmıyor diye enerji harcaması olmadığı düşünülmesin. Hücre iç direnci yüzünden enerji dolaşımı devam edecektir. Aracın batarya sağlığının korunması için 10 günde bir aracı çalıştırıp, kısa mesafeli kullanım yapmalıyız" uyarısında bulundu

Elektrikli araçlara kapanma uyarısı!
AA

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, ulaşım sektöründe çevreci araçlara yönelimi hızlandırırken, elektrikli ve hibrit sınıfındaki araçların bakım ve onarımı uzun süren karantina ve tam kapanma süreçlerinde önem kazanıyor.

Elektrikli ve hibrit araçların istenilen verimde ve etkinlikte çalıştırılması ve şarj edilmesi, aküsü, batarya paketi, klima ve fren-balata ömrünü uzatıyor. Türkiye Elektrikli ve Hibrid Araçlar Derneği (TEHAD) Başkanı Berkan Bayram, salgının temiz havaya olan özlemi daha da artırdığını, bu durumun çevreye duyarlı olarak tanımlanan elektrikli ve hibrit araç kullanımına geçiş sürecini çok daha hızlandırdığını söyledi.

Bayram, Türkiye'de otomobil markalarından 17 modelin elektrikli ve 33 modelin hibrit araç sınıfında yer aldığını belirterek, "Elektrikli araçların şarj süresi, şarj tipi ve hangi aralıklarda şarj edilmesi, batarya sağlığı için ömür uzatan yöntemlerdir. Aracın batarya seviyesini sürekli yüzde 100'de tutmak, günlük güzergah sonrası yüzde 80'in altına düşmeden yeniden şarja takıp, şarjda bırakmak sağlıklı bir uygulama değildir" ifadelerini kullandı.

Bu araçların uzun süreli kullanılmaması durumunda ise batarya seviyesini sürekli takip etmek gerektiğine işaret eden Bayram, "Batarya seviyesini mümkün olduğunca yüzde 50-60'larda tutmaya çalışmalıyız. Özellikle 17 günlük karantina sürecinde elektrikli ve hibrit dahil tüm otomobillerin kullanımı azalıyor. Bu sürede otomobil kullanılmıyor diye enerji harcaması olmadığı düşünülmesin. Hücre iç direnci yüzünden enerji dolaşımı devam edecektir. Aracın batarya sağlığının korunması için 10 günde bir aracı çalıştırıp, kısa mesafeli kullanım yapmalıyız" dedi.

AYDA BİR KEZ TAM ŞARJ VE DEŞARJ EDİLMELİ

Bayram, elektrikli araçların ayda 1 kez tam şarj ve deşarj edilmesinin bataryanın dengelenmesi açısından etkili bir yöntem olduğunu aktardı.

Yeni alınan elektrikli otomobilde ilk yapılacak uygulamanın tıpkı cep telefonlarında olduğu gibi tam şarjının yapılması olduğuna işaret eden Bayram, "İlk kullanım öncesi tam şarj yapmak ve ilk şarjlanmalarda Alternatif Akım (AC)-Doğru Akım (DC) ayrımı da önemlidir. Yani sıfır aldığımız elektrikli otomobilde ilk yapacağımız şarjlanma AC ve tam şarj olması daha sağlıklıdır. Mümkünse ilk ay içerisindeki tüm şarjlarımız AC ve tam şarj olmalıdır. Sonrasında her 15 günde 1 AC veya DC tam şarj yapmak, pilin dengelenmesi için idealdir. Batarya seviye aralıklarında ki kullanım şeklimiz de batarya sağlığı açısından önemlidir. Örneğin yüzde 20'nin altına inmiş seviyede aracımızı daha yavaş tempoda kullanmamız, ani hızlanma ve frenlemeden kaçınmamız gerekir" uyarılarında bulundu.

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