Adana'da bir kişi elektrikli bisikletini çalmaya çalışan 4 şüpheliyle yaşadığı kavga sonucu bıçakla yaralandı. Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Şehit Duran Mahallesi'ndeki evinden elektrikli bisikletinin 4 kişinin çalmaya çalıştığını fark eden Muhyittin Muhammed, aracını vermemek için şüphelilere direndi.

Suriye uyruklu olduğu belirtilen Muhammed, yaşanan arbedede yüzünden ve göğsünden bıçakla yaralandı, şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. AA'nın haberine göre; çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Muhammed, tedavi altına alındı.

İhbar üzerine olay yerine kısa sürede ulaşan polis ekipleri, eşkal bilgisini tespit ettikleri şüphelilerden birini ara sokaklarda yakaladı. Gözaltına alınan zanlı, Hürriyet Polis Merkezi'ne götürüldü. Polis diğer 3 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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