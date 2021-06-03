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İstanbul'da elektrikli scooter kullanımına düzenleme getirildi

İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında elektrikli scooterların kullanımı, denetimi ve yetki esaslarını belirleyen yönerge teklifi oy birliği ile kabul edildi. Buna göre İBB, elektrikli scooter hizmeti veren firmaları kayıt altına alarak lisanslayabilecek. Lisanslar 2 yıl geçerli olacak. 15 yaşını doldurmayanlar paylaşımlı elektrikli scooter hizmetinden yararlanamayacak. Azami hız da 25 kilometre olacak

SON DAKİKA! İstanbul'da elektrikli scooter kullananlar dikkat!
Elektrikli scooter için düzenleme getirildi
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DHA

İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi(UKOME) toplantısı İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar başkanlığında Çırpıcı 1453 Sosyal Tesisleri'nde toplandı.

DHA'nın haberine göre, toplantıda İBB Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından, pandemiyle birlikte kullanımı artan paylaşımlı elektrikli scooterların kullanıma yönelik hazırlanan yönerge teklifi görüşüldü. Yönerge oybirliği ile kabul edildi.

İBB, oy birliğiyle kabul edilen yönergeyle birlikte elektrikli scooter hizmeti veren firmaları kayıt altına alarak lisanslayabilecek. Lisanslar 2 yıl geçerli olacak. 15 yaşını doldurmayanlar paylaşımlı elektrikli scooter hizmetinden yararlanamayacak. Azami hız 25 kilometre olacak, yetkili firmalar belediyeye işgaliye bedeli ödeyecek ve elektrikli scooterlar yalnızca bisiklet ve taşıt yollarında kullanılabilecek. Elektrikli scooterların kaldırımda kullanımı ise yasaklandı.

Firmalar, paylaşımlı scooter izni için, faaliyet gösterecekleri ilçeleri, scooter sayı ve durak yerlerini belirleyerek UKOME kararı alınmak üzere 15 Haziran - 15 Temmuz tarihleri arasında İBB'ye başvuruda bulunacak. Yönergeye göre, elektrikli scooterları yalnızca belediyenin izin verdiği yerlerde park edebilecek ve firmalar işgaliye bedeli ödeyecek. Firmalar, olumsuz hava koşullarında kullanıcılara bilgilendirme yapacak, gerekirse scooteri kullanıma kapatacak. Yolculuk sonunda kullanıcıya, kullanım süresi, kullanım tutarı ile saat ve tarihi yazan fatura kesilmesi zorunlu olacak. Elektrikli scooter yalnızca bisiklet yolu ile karayolunda kullanılacak, kaldırımda kullanımı yasak olacak. Scooter ile toplu taşıma araçlarına girilemeyecek. Elektrikli scooterlara birden fazla kişi binemeyecek.

SCOOTERIN NE ŞEKİLDE, NERELERDE KULLANILACAĞI VEYA KULLANILAMAYACAĞI BELİRLENDİ

Ulaştırmadan Sorumlu İBB Genel sekreter Yardımcısı Orhan Demir, "Daha önceden scooterların kullanıma ilişkin hiçbir yasal düzenleme yoktu. Kaç tane olduğunu, nerelerde kullanılacağı, kimlerin kullanacağı, özelliklerinin ne olacağı, hızları hiçbir konuda bir kanun, yasa, yönetmelik yoktu. Ulaştırma Bakanlığı bir scooter yönetmeliği hazırladı. Bu yönetmenlik ilerde kullanılacak scooterların sayılarını belirlemek, kaç tane şirketin scooter işletebileceği, bunların ilçelere nasıl dağılacağı şeklinde ana esaslar yönetmelikte vardı. Fakat İstanbul'a özel yönerge, İstanbul'un hangi bölgelerinde kullanılabileceği, sayısının ne olacağı UKOME kararına bağlanmıştı. Burada geçen yönerge de aslında İstanbul'da scooterın ne şekilde, nerelerde kullanılacağı veya kullanılamayacağı belirlendi. Hızları belirlendi" dedi.

ŞU AN İSTANBUL'DA KAÇ TANE SCOOTER OLDUĞUNU KİMSE BİLMİYOR

Kullanımda olan elektrikli scooter sayısının bilinmediğini belirten Demir, "Şu an İstanbul'da kaç tane scooter olduğunu kimse bilmiyor. İstanbul'da verilebilecek scooter lisansı sayısını belirledik. Ama bundan sonra kimlere verildiği, bu scooterların veri paylaşımı yolu açıldı. Nerden kiralandığı, nereye bırakıldığı, nerelerde kullanıldığında hem Bakanlık hem de İBB görebilecek. En önemli kısmı denetleyici kuruluşun da belli olması. O da belli değildi. Scooterların düzene gireceğini umuyoruz. Tahmin edilen şu anki sayıyı kimse bilmiyor ama 30 bin civarında olduğu tahmin ediliyor. Bütün dünya örnekleri üç aşağı beş yukarı bu sayıya yakın olarak nüfusa bağlı olarak belirliyor. Bakanlığın çıkardığı yönetmelikte şehirde yaşayan her 200 kişiye bir scooter oranıyla çıkmıştı. Biz de aynı oranı benimsedik. 75 bin scooter İstanbul'da olacak. Scooter işletmek isteyen her bir şirkete bu sayısının en fazla 5'te biri verilecek. Başvuruları alırken de şartlar var. Herkes istediği gibi scooter işletemeyecek" şeklinde konuştu.

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