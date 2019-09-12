ABD'de elektronik sigara kullanımından kaynaklandığı tahmin edilen gizemli akciğer hastalık nedeniyle 6 kişi hayatını kaybetmesi üzerine hükümet yetkilileri harekete geçti.

ABD Başkanı Donald Trump, "Ülkemizde yeni bir sorun baş gösterdi. Sorunun ismi e-sigara. Özellikle de masum çocukları etkileyen e-sigara kullanımı” dedi.

Sağlık Bakanı Alex Azar, aromalı tüm sigaraları piyasadan kaldırmayı planladıklarını duyurdu ve FDA (Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi)'in belgeyi tamamladığında, bu tür ürünlerin tümünün piyasadan kaldırılması için eyleme geçeceklerini açıkladı.

TÜRKİYE'DE MEVZUATI YOK

Türkiye'de de mevzuatta tanımlanmadığı için kaçak ürün olarak kabul edilen elektronik sigaralar, pek çok kişi tarafından kullanılıyor. Başka ülkelere de örnek olması beklenen bu adımla ilgili Sağlığa Evet Derneği Başkanı Prof. Dr. Elif Dağlı ve Türk Toraks Derneği KOAH Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Oğuz Kılınç'tan bilgi aldık.

Prof. Dr. Elif Dağlı, "Türkiye'de elektronik sigara ruhsatlanmış bir ürün değildir dolayısıyla yasal satışı yoktur ancak yasaklanması konusunda bir kanunun çıkmasını destekliyoruz, Türkiye'de de e-sigara tamamen yasaklansın" açıklamasında bulundu.

ELEKTRONİK SİGARA NEDENİYLE 6 KİŞİ ÖLDÜ

Prof. Dr. Elif Dağlı, "Elektronik sigaralar ABD'de 450 kişinin hastaneye yatışına sebep oldu. Şu ana kadar 6 kişinin elektronik sigaraya bağlı olduğu belirlenen bir akciğer rahatsızlığından öldüğü ortaya çıktı. Bu kişilerde herhangi bir enfeksiyon kanıtına rastlanmadı dolayısıyla mikrobik olmayan bir kimyasal maruziyet nedeniyle meydana gelen akciğer hasarı söz konusudur. Bu hasarın bütün hastalarda elektronik sigara kullanımı olduğu için bu sigaraların kullanımına bağlı olduğu bilinmektedir. Elektronik sigara içerisindeki hangi katkı maddesinin veya hangi tatlandırıcının bunu yaptığı şu ana kadar tespit edilebilmiş değil" dedi.

Habertürk Sağlık Editörü Demet Demirkır ve Sağlığa Evet Derneği Başkanı Prof. Dr. Elif Dağlı

ELEKTRONİK SİGARALARIN KULLANIMININ DURDURULMASI TALEP EDİLDİ

Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi ile Hastalıkları Önleme Komitesi, zararın neler olduğunun anlaşılıncaya kadar elektronik sigara kullanımının durdurulması talebinde bulundu. ABD Başkanı Donald Trump ise bu iki teşkilatın uyarısını dikkate alarak bir öneride bulundu.

Bu önerinin son derece yerinde olduğunu kaydeden Prof. Dr. Dağlı, "Elektronik sigaraların içinde denetlenemeyecek kadar çok değişik madde bulunmaktadır. Bu maddelerin bazıları, mide-bağırsak sisteminde farklı işlenen maddelerdir ve akciğere alındığında akciğerde farklı sonuçlar doğurur. Elektronik sigara içinde kullanılan çeşitli tatlandırıcı ve kimyasalların ısıtıldığı zaman ilk madde olarak kaldıkları da garanti değildir. Bu maddelerin kendi aralarında kimyasal etkileşimleri söz konusudur, başka kimyasal maddelere dönmektedirler. Bu ürünlerin ne olduğu henüz tespit edilmemiştir ve bu nedenle de akciğere hasar yapıyor olma ihtimalleri yüksektir" diye konuştu.

"TRUMP BİRÇOK ÜNİVERSİTE VE SİVİL TOPLUM KURULUŞUNDAN DAHA BÜYÜK BİR HAMLE YAPMIŞTIR"

Prof. Dr. Dağlı, elektronik sigaranın aslında tamamen yasaklanması gerektiğini vurgulayarak, yüksek nikotin oranları ve gençlerde meydana getirdiği yüksek bağımlılık nedeniyle bunun en doğru davranış olacağını söyledi ve sözlerini şöyle sürdürdü: "Trump'ın doğru bir politik adım atmış olduğuna yürekten inanıyorum. Ne acıdır ki politikalarını eleştirdiğimiz Amerikan Devlet Başkanı Trump tütün kontrolü konusunda çalışan birçok üniversite ve sivil toplum kuruluşundan daha büyük bir sağlık hamlesi yapabilmiştir."

İngiliz ve Amerikan basınında Trump'ın politik kararlarının doğru olmadığı ve bu nedenle bu kararın da yanlış olduğu tartışmalarının yürütüldüğünü belirten Prof. Dr. Elif Dağlı, "Elektronik sigara lobileri ve taraftarlarının çok büyük bir baskı unsuru oluşturacağı ve bu karara karşı olacakları açıktır ama bu durum sağlığı düşünerek hareket edilmesini durdurmamalıdır" diye konuştu.

"ELEKTRONİK SİGARAYI İNGİLTERE'DEKİ 12 UZMAN DIŞINDA DESTEKLEYEN BİR SAĞLIK KURULUŞU YOK"

Sağlığa Evet Derneği Başkanı Prof. Dr. Elif Dağlı sözlerine şöyle devam etti: "Bir İngiliz kanalı, çağırdığı uzman konuklarıyla yaptığı yayınlarda elektronik sigaranın serbest bırakılması ve isteyenin istediğini yapabilmesi şeklinde bir özgürlük verilmesi tartışmalarını gündeme getirmektedir. Dünyada İngiltere dışında, hatta İngiltere'deki 12 uzman dışında elektronik sigarayı destekleyen bir sağlık kuruluşu veya topluluğu bulunmamaktadır. Biz tütün kontrolünde çalışan, sigara ve tütün mücadelesi veren bütün sivil toplum üyeleri, İngiltere'nin bu davranışını tütün kontrolünün Brexit'i olarak görmekteyiz. Dolayısıyla İngiltere'den gelecek farklı elektronik sigara desteği yorumlarının da dikkate alınmasının doğru olmayacağı kanaatindeyiz."

KULLANIMI BİR YILDA YÜZDE 78 ORANINDA ARTTI

Prof. Dr. Dağlı, Amerika'da çok yüksek nikotin oranlarına sahip flash bellek şeklinde, jull adı verilen elektronik sigaralar olduğuna dikkat çekerek, "Bunların içindeki nikotin oranı çok yüksek. Anında içildiğinde 20 sigara içmiş gibi oluyorsunuz. Gençlerin beyninde çok büyük değişikliklere neden oluyor. Lise öğrencileri arasında kullanımı bir yılda yüzde 78 oranında arttı. Yaptığı hasarlar göz önünde bulundurularak satışının durdurulması bütün dünyada gereklidir" dedi.

Prof. Dr. Oğuz Kılınç

"ELEKTRONİK SİGARA FARE ZEHİRİ GİBİ"

Prof. Dr. Oğuz Kılınç, İlk piyasaya sürüldüğünden beri elektronik sigaraların klasik sigaralardan farklı olmadığını içerdiği kimyasal miktarının görece az olmasının zarar vermediği anlamında değerlendirilmemesi gerektiğini ifade ediyoruz. Klasik tütün ürünleri 'siyanür kadar kuvvetli zehir' ise elektronik sigara 'fare zehiri' gibi ama ikisi de zehir yani ikisi de öldürür. Bir zehirden kurtulmak için başka bir zehir çözüm olamaz. O nedenle hem tütün ürünleri hem de elektronik sigaranın tamamen yasaklanması gayet mantıklı ve gecikilmeden yapılmalı" açıklamasında bulundu.