MasterChef'te heyecan haftanın ikinci takım oyunu ile sürdü. Eski yarışmacıların jüri koltuğuna oturduğu gecede, günün konsepti, yedi bölge yedi yemek oldu. Birbirinden zorlu yemeklerin yapılacağı yeni bölümde, dokunulmazlık oyununu kazanan takım, jüri üyelerinin değerlendirmeleri ardından belli oldu. Peki, "MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?" İşte 7 Ekim 2025 Salı MasterChef eleme adayları...
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef'te haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı.
MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?
Takım oyununu kaybeden kırmızılar kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girdi. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan Çağatay bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu.
MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Bireysel dokunulmazlığın sahibi Çağatay, haftanın üçüncü eleme adayı olarak, Sezer'i seçti. Eleme potasına gidecek dördüncü yarışmacı takım oylaması ve takım kaptanının seçimi sonucunda İhsan oldu.
MASTERCHEF TAKIMLAR NASIL OLDU?
MAVİ TAKIM:
Cansu (Kaptan)
Furkan
Özkan
Hakan
Ayla
Mert
Eylül
Murat Can
Çağlar
KIRMIZI TAKIM:
Ayten (Kaptan)
Çağatay
Sümeyye
Gizem
Sezer
İhsan
Onur
Aslı