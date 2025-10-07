Habertürk
        ELEME ADAYI OLDU! MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 7 Ekim Salı MasterChef Türkiye eleme adayı kim oldu?

        MasterChef'te dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 7 Ekim MasterChef eleme adayı kim oldu?

        MasterChef'te heyecan haftanın ikinci takım oyunu ile sürdü. Eski yarışmacıların jüri koltuğuna oturduğu gecede, günün konsepti, yedi bölge yedi yemek oldu. Birbirinden zorlu yemeklerin yapılacağı yeni bölümde, dokunulmazlık oyununu kazanan takım, jüri üyelerinin değerlendirmeleri ardından belli oldu. Peki, "MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?" İşte 7 Ekim 2025 Salı MasterChef eleme adayları...

        Habertürk
        Giriş: 07.10.2025 - 18:38 Güncelleme: 08.10.2025 - 00:33
        1

        MasterChef Türkiye'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Hatırlanacağı gibi haftanın ilk dokunulmazlık oyununu mavi takım kazanırken, kırmızı takımdan Ayten ve Barış eleme potasına giden yarışmacılar olmuştu. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 7 Ekim Salı MasterChef eleme adayı kim oldu? İşte MasterChef Türkiye 2025'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...

        2

        MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

        MasterChef'te haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı.

        3

        MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?

        Takım oyununu kaybeden kırmızılar kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girdi. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan Çağatay bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu.

        4

        MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

        Bireysel dokunulmazlığın sahibi Çağatay, haftanın üçüncü eleme adayı olarak, Sezer'i seçti. Eleme potasına gidecek dördüncü yarışmacı takım oylaması ve takım kaptanının seçimi sonucunda İhsan oldu.

        5

        MASTERCHEF TAKIMLAR NASIL OLDU?

        MAVİ TAKIM:

        Cansu (Kaptan)

        Furkan

        Özkan

        Hakan

        Ayla

        Mert

        Eylül

        Murat Can

        Çağlar

        6

        KIRMIZI TAKIM:

        Ayten (Kaptan)

        Çağatay

        Sümeyye

        Gizem

        Sezer

        İhsan

        Onur

        Aslı

        7

        MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ 2025?

        MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı yaşandı. Birbirinden çekişmeli mücadelelere sahne olan eleme gecesinde Deniz MasterChef'e veda eden son yarışmacı oldu.

