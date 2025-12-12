Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin ELEME POTASI BELLİ OLDU! MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 12 Aralık Cuma MasterChef All Star Altın Kupa eleme adayı kim oldu?

        MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı?

        MasterChef Türkiye'de heyecan haftanın son takım oyunu ile sürdü. Mavi ve kırmızı takım haftanın 4. dokunulmazlığını kazanmak için tezgah başında tüm hünerlerini sergiledi. Günün konsepti balıklar oldu. MasterChef'in yeni bölümünde dokunulmazlık oyunu düello şeklinde oynanacak. MasterChef All Star Altın Kupa'da ilk kaşık atıldı. Peki, "MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?" İşte 12 Aralık Cuma MasterChef'te dokunulmazlığı kazanan yarışmacı...

        Giriş: 12.12.2025 - 20:18 Güncelleme: 13.12.2025 - 00:19
        1

        MasterChef'te dokunulmazlık oyunu için geri sayım sona erdi. Hatırlanacağı gibi MasterChef'te son 3 dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazanırken, mavi takımdan Erim, Barış ve Çağatay eleme potasına giden yarışmacılar olmuştu. MasterChef'in yeni bölümünde ise yarışmacılar son takım oyununu kazanmak için karşı karşıya geldi. Peki, "MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 12 Aralık Cuma MasterChef eleme adayı kim oldu?" İşte detaylar...

        2

        MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

        MasterChef'te haftanın son dokunulmazlık oyunu kırmızı takım kazandı.

        3

        MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?

        Takım oyununu kaybeden maviler kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girdi. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan Çağatay bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu.

        4

        MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

        Haftanın son eleme adayı Kerem oldu.

        5

        MAVİ TAKIM:

        Çağatay (Kaptan)

        Hakan

        Eda

        Semih

        Eren

        Kerem

        Beyza

        Alican

        Erim

        6

        KIRMIZI TAKIM:

        Sergen (Kaptan)

        Hasan

        Ayaz

        Barbaros

        Kıvanç

        Tolga

        Dilara

        Batuhan

        Eren

