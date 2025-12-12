MasterChef'te dokunulmazlık oyunu için geri sayım sona erdi. Hatırlanacağı gibi MasterChef'te son 3 dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazanırken, mavi takımdan Erim, Barış ve Çağatay eleme potasına giden yarışmacılar olmuştu. MasterChef'in yeni bölümünde ise yarışmacılar son takım oyununu kazanmak için karşı karşıya geldi. Peki, "MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 12 Aralık Cuma MasterChef eleme adayı kim oldu?" İşte detaylar...