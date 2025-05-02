Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 2 Mayıs 2025 Survivor All Star eleme adayı kim oldu?
Survivor All Star'da heyecan haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu ile sürüyor. Survivor'un yeni bölümünde 'All Star ve Gönüllüler' takımı dokunulmazlığı kazanmak için karşı karşıya geliyor. Dokunulmazlık oyununu kaybeden takım ise kadınlar haftasında, eleme potasına gidecek üçüncü yarışmacıyı belirleyecek. Peki, "Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 2 Mayıs Survivor eleme adayı kim oldu?" İşte 2 Mayıs 2025 Cuma Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan takım...
Survivor'da dokunulmazlık oyunu için geri sayım sona erdi. Hatırlanacağı gibi haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu Gönüllüler takımı kazanırken, Meryem eleme potasına giden ikinci yarışmacı olmuştu. Peki, "Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 2 Mayıs Survivor eleme adayı kim oldu?" İşte Survivor All Star'ın son bölümünde yaşanan gelişmeler...
SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununu Gönüllüler takımı kazandı.
SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor All Star'da haftanın üçüncü ve dördüncü eleme adayları, Seda ve Aycan oldu.