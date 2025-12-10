MasterChef'te heyecan her geçen gün artıyor. All Star Altın Kupa ile ekranlara gelen MasterChef'te haftanın ilk iki dokunulmazlığını kırmızı takım kazanırken, mavi takımdan Erim ve Semih eleme potasına giden yarışmacılar olmuştu. MasterChef'in yeni bölümünde ise yarışmacılar, haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununu kazanmak için tezgah başına geçti. Peki, "MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 10 Aralık Çarşamba MasterChef All Star Altın Kupa eleme adayı kim oldu?" İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...