MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 10 Aralık MasterChef eleme adayı kim oldu?
MasterChef All Star Altın Kupa'da heyecan haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu ile devam ediyor. Düello şeklinde oynanacak dokunulmazlık oyununda şefler yarışmacılardan, "dünyadan ekmek arası yemekler" yapmalarını istedi. En başarılı tabağı çıkaran taraf puan üstünlüğü ile dokunulmazlığın sahibi oldu. Peki, "MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 10 Aralık MasterChef eleme adayı kim oldu?" İşte MasterChef All Star dokunulmazlık oyununu kazanan takım...
MasterChef'te heyecan her geçen gün artıyor. All Star Altın Kupa ile ekranlara gelen MasterChef'te haftanın ilk iki dokunulmazlığını kırmızı takım kazanırken, mavi takımdan Erim ve Semih eleme potasına giden yarışmacılar olmuştu. MasterChef'in yeni bölümünde ise yarışmacılar, haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununu kazanmak için tezgah başına geçti. Peki, "MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 10 Aralık Çarşamba MasterChef All Star Altın Kupa eleme adayı kim oldu?" İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef'te haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazandı.
MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?
Takım oyununu kaybeden maviler kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girdi. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan Erim bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu.