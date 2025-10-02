Habertürk
        Haberler Bilgi Spor ELEME POTASI BELLİ OLUYOR! MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 2 Ekim Perşembe MasterChef eleme adayı kim oldu?

        MasterChef'te dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 2 Ekim MasterChef eleme adayı kim oldu?

        MasterChef Türkiye'de heyecan haftanın son dokunulmazlık oyunu ile sürdü. Mavi ve kırmızı takım haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununu kazanmak için karşı karşıya geldi. Düello şeklinde oynanan dokunulmazlık oyununda, şefler yarışmacılardan 'Su Böreği' yapmalarını istedi. Peki, "MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?" İşte 2 Ekim Perşembe MasterChef'te dokunulmazlığı kazanan yarışmacı...

        Giriş: 02.10.2025 - 20:03 Güncelleme: 03.10.2025 - 00:28
        1

        MasterChef'te heyecan kaldığı yerden devam ediyor. MasterChef'in yeni bölümünde yarışmacılar son takım oyununu kazanmak için tezgah başına geçti. Hatırlanacağı gibi haftanın ilk iki dokunulmazlığını mavi takım kazanırken, kırmızı takımdan Deniz, Furkan, Mert ve Onur eleme potasına giden yarışmacılar olmuştu. Peki, "MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 2 Ekim Perşembe MasterChef eleme adayı kim oldu?" İşte detaylar...

        2

        MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

        MasterChef'te haftanın son dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazandı.

        3

        MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?

        Takım oyununu kaybeden maviler kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girdi. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan Özkan bireysel dokunulmazlığın sahibi olacak.

        4

        MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?7

        MasterChef'te haftanın 5. eleme adayı Murat Can olurken, 6. eleme adayı Çağatay oldu.

        5

        MASTERCHEF TAKIMLAR NASIL OLDU?

        Mavi Takım:

        Sezer (Kaptan)

        Çağatay

        Özkan

        Sümeyye

        Ayla

        Muratcan

        İhsan

        Eylül

        Çağlar

        Nisa

        6

        Kırmızı Takım:

        Barış (Kaptan)

        Furkan

        Hakan

        Gizem

        Mert

        Cansu

        Onur

        Aslı

        Ayten

        Deniz

        7

        MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ 2025?

        Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda MasterChef'te elenen son yarışmacı Meryem oldu.

