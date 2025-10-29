MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 29 Ekim 2025 MasterChef eleme adayı kim oldu?
MasterChef Türkiye'de heyecan kaldığı yerden devam etti. Mavi ve kırmızı takım haftanın son dokunulmazlık oyununu kazanmak için karşı karşıya geldi. Yarışmada yarışmacı sayısının azalması, rekabetin ve tansiyonun dozunu her geçen gün artırıyor. MasterChef'in yeni bölümünde yarışmacılar, Cumhuriyet Bayramı gecesine özel Atatürk'ün en sevdiği yemekleri yaptı. Takım oyununu kaybeden taraf, bireysel dokunulmazlığın ardından, eleme potasına gidecek yarışmacıları belirleyecek. Peki, "MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 29 Ekim MasterChef eleme adayı kim oldu?" İşte MasterChef'te dokunulmazlığın sahibi...
MasterChef'te heyecan haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu ile sürdü. Hatırlanacağı gibi haftanın ikinci dokunulmazlığını mavi takım kazanırken, kırmızı takımdan Aslı ve Sümeyye eleme potasına giden yarışmacılar olmuştu. MasterChef'in yeni bölümünde ise yarışmacılar dokunulmazlığı kazanmak için tezgah başında tüm hünerlerini sergiledi. Peki, "MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 29 Ekim Çarşamba MasterChef eleme adayı kim oldu?" İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef'te haftanın son dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı.
MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?
MasterChef'te bireysel dokunulmazlığın sahibi Hakan oldu.
MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Haftanın 5. eleme adayı Mert olurken, eleme potasına giden 6. yarışmacı takım oylaması sonucunda Çağlar oldu.
MASTERCHEF TAKIMLAR NASIL OLDU?
MAVİ TAKIM:
Onur (Kaptan)
Furkan
Çağatay
Özkan
Ayla
Ayten
Murat Can
Barış
KIRMIZI TAKIM:
Mert (Kaptan)
Gizem
Hakan
Sümeyye
Sezer
Eylül
Aslı
Çağlar
MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ 2025?
MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı yaşandı. Birbirinden çekişmeli mücadelelere sahne olan eleme gecesinde bir yarışmacı MasterChef hayallerine veda etti. MasterChef'te elenen yarışmacı şeflerin değerlendirmelerinin ardından belli oldu. MasterChef'te elenen yarışmacı Nisa oldu.