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        Haberler Televizyon ELEME POTASI NETLEŞTİ! Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 20 Şubat 2024 Survivor All Star eleme adayı kim oldu?

        Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 20 Şubat Survivor eleme adayı kim oldu?

        Survivor All Star'da dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Mavi ve kırmızı takım dördüncü dokunulmazlığı kazanmak için karşı karşıya geldi. Dokunulmazlık oyununu kaybeden takım ada konseyinde yapılan oylama sonucunda haftanın dördüncü eleme adayını belirledi. İşte 20 Şubat 2024 Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kazanan takım...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.02.2024 - 00:20 Güncelleme: 21.02.2024 - 00:20
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        Survivor'da dokunulmazlık oyunu için geri sayım sürüyor. Survivor All Star'da dokunulmazlık oyunu için nefesler tutuldu. Mavi ve kırmızı takım haftanın dördüncü dokunnulmazlığını kazanmak için parkura çıktı. Peki, "Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 20 Şubat 2024 Survivor All Star eleme adayı kim oldu?" İşte Survivor All Star son bölümde yaşanan son gelişmeler...

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        20 ŞUBAT 2024 SURVİVOR 4. DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

        Survivor All Star'da dördüncü dokunulmazlığı kırmızı takım kazandı.

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        SURVİVOR'DA HAFTANIN 4. ELEME ADAYI KİM OLDU?

        Dokunulmazlığı kaybeden maviler ada konseyinde yapılan takım oylaması sonucunda haftanın dördüncü eleme adayını belirledi. Oylama sonucunda en fazla oyu Dora alarak haftanın dördüncü eleme adayı oldu.

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        19 ŞUBAT SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU

        Survivor'da üçüncü eleme adayı Bozok oldu.

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        18 ŞUBAT SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

        Eleme adayı ise Mustafa Kemal olarak açıklandı.

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        17 ŞUBAT SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

        Survivor’da açıklanan sonuçlara göre 7 oy alan Hakan Survivor'da haftanın ilk eleme adayı oldu.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner

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