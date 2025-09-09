Habertürk
Habertürk
        ELEME POTASINDA! MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 9 Eylül Salı MasterChef Türkiye eleme adayı kim oldu?

        MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 9 Eylül MasterChef eleme adayı kim oldu?

        MasterChef'te heyecan haftanın ilk takım oyunu ile başladı. Yeni haftanın kaptanlarının belli olmasının ardından, mavi ve kırmızı takım haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanmak için tezgah başına geçti. Haftanın ilk takım oyununda şefler yarışmacılardan Japon mutfağına özgü yemekler yapmalarını istedi. Dokunulmazlığı kaybeden takım bireysel dokunulmazlık oyununun ardından eleme potasına giden yarışmacıları belirledi. Peki, "MasterChef'te kim kazandı? 9 Eylül Salı MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?" İşte 9 Eylül Salı MasterChef'te dokunulmazlığı kazanan takım...

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 09.09.2025 - 21:26 Güncelleme: 10.09.2025 - 00:18
        1

        MasterChef'te dokunulmazlık oyunu için bekleyiş sona erdi. Hatırlanacağı gibi kaptanlık oyununu kazanan Hakan mavi takım kaptanı olurken, kırmızı takım kaptanı İrem olmuştu. MasterChef'in yeni bölümünde ise mavi ve kırmızı takım haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanmak için karşı karşıya geldi. Peki, MasterChef kim kazandı? 9 Eylül Salı MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?" İşte detaylar...

        2

        MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

        MasterChef'te haftanın ilk dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı.

        3

        MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?

        Takım oyununu kaybeden kırmızılar kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girdi. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan Murat Can bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu.

        4

        MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

        Haftanın ilk eleme adayı Nisa olurken, eleme potasına giden ikinci yarışmacı Ayla oldu.

        5

        MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

        MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu.

        Mavi Takım

        Hakan (Takım Kaptanı)

        Çağatay

        Sümeyye

        Sezer

        Gizem

        Özkan

        Barış

        İhsan

        Ayten

        Cansu

        6

        Kırmızı Takım

        İrem (Takım Kaptanı)

        Furkan

        Ayla

        Mert

        Eylül

        Onur

        Çağlar

        Murat Can

        İlhan

        Nisa

        7

        MASTERCHEF KİM ELENDİ?

        MasterChef Türkiye'de elenen isim Sercan oldu.

