MasterChef'te dokunulmazlık oyunu için bekleyiş sona erdi. Hatırlanacağı gibi kaptanlık oyununu kazanan Hakan mavi takım kaptanı olurken, kırmızı takım kaptanı İrem olmuştu. MasterChef'in yeni bölümünde ise mavi ve kırmızı takım haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanmak için karşı karşıya geldi. Peki, MasterChef kim kazandı? 9 Eylül Salı MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?" İşte detaylar...