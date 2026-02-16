Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 16 Şubat Survivor eleme adayı kim oldu?
Survivor'da mavi ve kırmızı takım, haftanın ilk dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi. Tansiyonun her geçen gün arttığı yarışmada, dokunulmazlığı kaybeden takım gecenin sonunda eleme potasına gidecek ilk yarışmacıyı oylama sonucunda belirledi. Peki, Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 16 Şubat Survivor eleme adayı kim oldu? İşte 16 Şubat Pazartesi Survivor'da dokunulmazlık oyununu kazanan takım...
Survivor'da heyecan kaldığı yerden devam etti. Eleme gecesinde hatırlanacağı gibi Meryem adaya veda eden isim olmuştu. Survivor'un yeni bölümünde ise takımlar, dokunulmazlık oyununu kazanmak için kıyasıya bir mücadelenin içine girdi. Peki, Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 16 Şubat Pazartesi Survivor eleme adayı kim oldu? İşte Survivor'un son bölümünde yaşanan gelişmeler...
SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazandı
SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor Ünlüler ve Gönüllüler'de haftanın ilk eleme adayı Engincan oldu.