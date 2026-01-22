Habertürk
        Elif Buse Doğan: Her yerim mosmor

        Kış tatilinden dönen Eli Buse Doğan, kayak yaparken ufak bir kaza atlattığını söyledi. Kayak yaparken düştüğünü söyleyen Doğan; "Her yerim mosmor" dedi

        Giriş: 22.01.2026 - 08:11 Güncelleme: 22.01.2026 - 08:11
        "Her yerim mosmor"
        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Elif Buse Doğan, Etiler'deki bir mekân çıkışında objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan şarkıcı, her şeyin yolunda gittiğini ve yaklaşık bir ay sonra yeni bir şarkı çıkaracağını söyledi.

        Kış tatilinden yeni döndüğünü söyleyen Elif Buse Doğan, kayak yaparken ufak bir kaza atlattığını söyledi. Doğan, snowboard yaparken düştüğünü, bu nedenle vücudunun birçok yerinin morardığını ifade etti.

        Çocukluğundan beri snowboard yaptığını vurgulayan şarkıcı, herhangi bir eğitime ihtiyaç duymadığını söyledi. Kayak tatiline, biraz sıfırlanmak için gittiğini söyleyen Elif Buse Doğan, bu sürecin kendisine enerji ve güç kattığını dile getirdi. Doğan, şu anda yeni bir iş temposuna tamamen hazır olduğunu belirtti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Zübeyde Hanım'ın ilk mezar taşı, Atatürk Müzesi'nde sergide

        İzmir Atatürk Müzesi'nde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'a ait, 1923 yılında eski harflerin olduğu orijinal ilk mezar taşı, vefatının 103'üncü yıl dönümünde ziyarete açıldı.    

        #Elif Buse Doğan
