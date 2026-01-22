Elif Buse Doğan: Her yerim mosmor

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Elif Buse Doğan, Etiler'deki bir mekân çıkışında objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan şarkıcı, her şeyin yolunda gittiğini ve yaklaşık bir ay sonra yeni bir şarkı çıkaracağını söyledi.

Kış tatilinden yeni döndüğünü söyleyen Elif Buse Doğan, kayak yaparken ufak bir kaza atlattığını söyledi. Doğan, snowboard yaparken düştüğünü, bu nedenle vücudunun birçok yerinin morardığını ifade etti.

Çocukluğundan beri snowboard yaptığını vurgulayan şarkıcı, herhangi bir eğitime ihtiyaç duymadığını söyledi. Kayak tatiline, biraz sıfırlanmak için gittiğini söyleyen Elif Buse Doğan, bu sürecin kendisine enerji ve güç kattığını dile getirdi. Doğan, şu anda yeni bir iş temposuna tamamen hazır olduğunu belirtti.