Sabah kuşağı programlarından Demet ve Alişan ile Sabah Sabah'ın bugünkü konuklarından biri fantezi müzik sanatçılarından Elif Karlı oldu. Programın takipçileri Elif Karlı'nın hayatına dair detayları merak etmeye başladı. Elif Karlı kimdir? Elif Karlı nereli ve kaç yaşında? İşte Elif Karlı'nın şarkıları...

ELİF KARLI KİMDİR?

Elif Karlı, 1974 tarihinde İstanbul'da doğdu. Eğitim hayatını İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Çalgı Eğitimi alarak tamamladı. Yakın arkadaşı Ercan Saatçi sayesinde profesyonel olarak müzik hayatına atıldı.

AHA grubunun ilk solisti olan Elif Karlı 6 ay gibi bir süre grupta kaldı ve solo çalmak için gruptan ayrıldı. 1993 yılından bu yana eşi Cengiz ile evlidir. Elif Karlı’nın Ecen Naz isimli 1 kızı, Alperen isimli 1 tane de oğlu var.

ELİF KARLI ALBÜMLERİ

Erkek Kadın

Yeniden

2012 Arabesk

Güçlü Kadınlar Güçlü Şarkılar