Elimi Bırakma 29. son bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. Elimi Bırakma'da, Sumru’nun elindeki şirket hisselerinin asıl sahibinin Serap olduğunu Cenk’ten saklamak giderek güçleşmeye başladı. Feride, Sumru'yu Cenk konusunda uyarırken,Cenk içeri girdi ve öğrenmemesi gereken şeyin ne olduğunu sordu. Yeni bölüm fragmanında ise Feride'nin hata yaptığını kabul ettiği görülürken, Cenk şirketten istifa ettiğini açıklıyor. Elimi Bırakma 30. yeni bölüm fragmanı ve 29. son bölüm özeti haberimizde.

ELİMİ BIRAKMA 30. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ELİMİ BIRAKMA 29. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kazadan sonra Cenk’in beyninde tehlikeli bir anevrizma oluştuğu ortaya çıkar. Cenk’in doktoru Defne, hastalığın ciddiyeti hakkında onu uyarır ve bir an önce müdahale edilmesi gerektiğini söyler. Cenk’in ise bu esnada önceliklerine karar vermesi, kendi sağlığı ile sevdiklerinin mutluluğu arasında bir seçim yapması gerekmektedir. Cenk ne karar verecektir?

Öte yandan, Sumru’nun elindeki şirket hisselerinin asıl sahibinin Serap olduğunu Cenk’ten saklamak giderek güçleşmeye başlamıştır. Feride Serap’tan, Cenk’e gerçekleri anlatmasını ister. Serap’ın önemli bir karar vermesi gerekmektedir. Serap, gerçekleri Cenk’e anlatacak mıdır?