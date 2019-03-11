Elimi Bırakma 33. yeni bölüm fragmanı, dizinin bu akşam ekranlara gelen bölümünün ardından yayınlandı. Elimi Bırakma'da Zerrin'in Azra'dan kurtulmak için harekete geçtiği görülüyor. Gelen esrarengiz notta ise Azra'nın yakında babasının katilinin kim olduğunu öğreneceği yazıyor. Elimi Bırakma 32. son bölüm özeti ve 33. yeni bölüm fragmanı haberimizde.

ELİMİ BIRAKMA 33. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ELİMİ BIRAKMA 32. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Zerrin’in gelişi, herkes için büyük bir sürpriz olur. Bir zamanlar varlıklı bir kadın olan Zerrin, son eşinin vefatıyla tüm varlığını kaybetmiştir ve bu durumu Çelenlere açıklamaya hiç niyeti yoktur.

Zerrin’in gelişi, restoranda ipleri eline almaya çalışan Sumru’yu nasıl etkileyecektir?

Şirketi baştan yapılandırmaya çalışan Cenk’in açıkladığı yeni iş planında, Kadir ve Melis’i büyük bir sürpriz beklemektedir.

Cenk’in kendisinden bir şey sakladığından şüphelenmeye başlayan Azra, şüphesinin üzerine gider. Azra Cenk’in hastalığıyla ilgili gerçeği öğrenebilecek midir?

Sahip olduğu tüm değerleri bir gecede kaybeden Azra ile benzer kaderi paylaşan Cenk'in hikâyesini anlatan Elimi Bırakma'nın Yapımcılığını Üs Yapım - Süreyya Yaşar Önal, yönetmenliğini Adnan Güler üstlenirken senaryosunu Nilüfer Aydın ve Serap Özgür’ün kaleme alıyor. Sevilen dizinin başrollerini ise Alina Boz, Alp Navruz, Seray Gözler, Dolunay Soysert, Cemre Gümeli, Burak Tamdoğan, Gökçe Yanardağ ve Kenan Acar gibi ünlü isimler paylaşıyor.