Elimi Bırakma 9. son bölüm: Azra'nın sırrı Feride'yi yıktı! Elimi Bırakma 10. yeni bölüm fragmanı
Elimi Bırakma 9. son bölümüyle bu akşam ekranlardaydı. Elimi Bırakma'da Cenk ile Azra arasındaki sular durmak bilmezken, Feride'nin herkesin içinde bir anda yere yığılması korkuttu. Bölü biter bitmez, dizinin yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. İşte Elimi Bırakma 10. yeni bölüm fragmanı ve 9. son bölüm özeti
24.09.2018 - 00:05 | Güncelleme:
Elimi Bırakma 10. yeni bölüm fragmanı, dizinin bu akşam ekranlara gelen bölümünün ardından yayınlandı. Elimi Bırakma'da Feride Hanım’ın doğum günü için hazırlanan tören, Cenk’in sürpriziyle yıkılır. Azra’nın Cansu ile olan ilişkisini ortaya çıkartan Cenk’in planı istediği gibi işler. Konak bu yıkıcı haberle sarsılsa da en çok yıkılan Azra olur. Azra’nın sırrını öğrenen Feride Hanım’ın dünyası başına yıkılır. İşte Elimi Bırakma 9. son bölümde yaşananlar ve 10. yeni bölüm fragmanı...
Meryem’in evine giden Azra, Mert’e bir adım uzaklıktadır. Sumru’nun Meryem’e ettiği tehdit işe yarayacak mıdır? Azra’nın mutluluğunu elinde taşıyan Meryem bu zorlu sınavı nasıl geçecektir?
Ameliyat olacağını öğrenen Feride Hanım ailesinden beklediği desteği alamaz. Azra’nın da yardımıyla hayata tutunan Feride Hanım ailesini bir araya getirmeye çalışır.
Feride Hanım’ın doğum günü için hazırlanan tören, Cenk’in sürpriziyle yıkılır. Azra’nın Cansu ile olan ilişkisini ortaya çıkartan Cenk’in planı istediği gibi işler. Konak bu yıkıcı haberle sarsılsa da en çok yıkılan Azra olur.
Azra’nın sırrını öğrenen Feride Hanım’ın dünyası başına yıkılır. Azra bu sırrı Cansu için saklamış olsa da, eli kolu bağlıdır. Azra, Feride Hanım’a kendisini açıklamak istese de buna engel olan Çelen ailesi Azra’yı yalnız bırakır. Cenk’in Azra’yı hayatından uzaklaştırma gayreti yeterli olacak mıdır?
Sahip olduğu tüm değerleri bir gecede kaybeden Azra ile benzer kaderi paylaşan Cenk'in hikâyesini anlatan Elimi Bırakma'nın başrollerini Alina Boz, Alp Navruz, Seray Gözler, Dolunay Soysert, Cemre Gümeli, Burak Tamdoğan, Gökçe Yanardağ gibi ünlü isimler paylaşıyor.
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Elimi Bırakma 9. son bölüm: Azra'nın sırrı Feride'yi yıktı! Elimi Bırakma 10. yeni bölüm fragmanı - Son Dakika Haberler/elimi-birakma-9-son-bolum-azra-nin-sirri-feride-yi-yikti-elimi-birakma-10-yeni-bolum-fragmani-21537672153767
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