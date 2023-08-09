Haberler Gündem Elite yeni sezon ne zaman? Netflix Elite dizisi 7. sezon ne zaman yayınlanacak?

Elite yeni sezon ne zaman yayınlanacak? Dünya çapında büyük bir izleyici kitlesine sahip olan Elite dizisi yayınlanmaya başlandığı tarih olan 5 Ekim 2018'den beri geniş bir hayran kitlesine ulaşmış durumda. 6. sezonun sona ermesi ile beraber Elite dizisinin sevenlerinin merak ettiği en önemli soru 7. sezonun ne zaman yayınlanacağı oldu. Konu ile ilgili oldukça fazla araştırama yapan dizinin hayranları için merak edilen soruların cevabını haberimizde derledik. Habertürk Giriş: 09.08.2023 - 14:17 Güncelleme: 09.08.2023 - 14:17 facebook

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6. sezonun sona ermesi ile beraber Elite dizisinin yeni sezonu olup olmayacağı diziseverler tarafından oldukça araştırılıyor. Dünya çapında oldukça fazla izleyicisi bulunan dizinin 7. sezonunun ne zaman olduğu merak ediliyor. Peki, Elite yeni sezon ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar

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ELİTE YENİ SEZON NE ZAMAN? Elite 5 Ekim 2018 yılında yayınlanan ilk bölümünden itibaren her sezonda 8 bölümden oluşuyor. Dizinin 6. sezonu 18 Kasım'da yayınlandı. Dizinin 7. ise 20 Ekim olarak açıklandı. Ayrıca dizinin 8. sezonu için de onay alındığı açıklanmış durumda.