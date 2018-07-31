İki hafta önce Kilyos'taki bir plaj partisinde yakınlaştıkları konuşulan stil danışmanı Eliz Sakuçoğlu ile oyuncu Ekin Mert Daymaz, önceki akşam sosyal medyada aşka geldi.

Takvim Gazetesi'nin haberine göre; çiçeği burnunda aşıklar Eliz Şakuçoğlu ile Ekin Mert Daymaz, sabaha kadar romantik anlar yaşadı.

Birlikte güneşin doğuşunu izleyen ikili, bu anları Instagram'da paylaştı. Böylece Eliz Sakuçoğlu, Daymaz aşkını bir kez daha ilan etti.

Ekin Mert Daymaz

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