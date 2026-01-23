İngiliz ünlü oyuncu Elizabeth Hurley, Daily Mail Gazetesi'ni evinin pencere pervazına dinleme cihazı yerleştirmekle ve sabit telefonunu dinleyerek elde ettiği bilgileri kullanmakla suçladı. Gazeteden davacı olan Hurley, 'Derinden incitici ve zarar verici' olarak nitelendirdiği haberlerle nasıl hedef alındığını anlatırken mahkemede duygusal anlar yaşadı.

Elizabeth Hurley, Londra'da yapılan duruşmaya, 23 yaşındaki oğlu Damien Hurley ile katıldı

Daily Mail ve Mail on Sunday gazetelerini yayınlayan Associated Newspapers Ltd (ANL) şirketi aleyhinde dava açan Elizabeth Hurley'nin iddiası, 2002 ila 2011 arasında kendisi hakkında yayınlanan 15 makaleyle ilgili. 60 yaşındaki Hurley, mahkemeye verdiği ifadesinde, kendisine karşı işlendiğini iddia ettiği yasa dışı eylemleri sıralarken; "Telefonlarımı dinleme ve telefon görüşmelerimi kaydetme, evimin pencerelerine gizli mikrofonlar yerleştirme, hamile olduğum sırada tıbbi bilgilerimi çalma ve diğer korkunç, akıl almaz şeyler" ifadesini kullandı.

REKLAM

"KENDİMİ EZİLMİŞ HİSSETTİM"

Elizabeth Hurley; “Her şeyden önce, Mail Gazetesi'nin ev telefonlarımı dinlediğini ve telefon görüşmelerimi kaydettiğini fark etmek beni mahvetti. Kendimi ezilmiş hissettim” dedi. Yayıncı şirket ANL, daha önce iddiaları 'Korkunç' ve 'Saçma' olarak nitelendirerek suçlamaları reddetmişti. Hukuk ekibi şimdiki yazılı başvurusunda, Hurley tarafından ortaya atılan iddiaların mahkeme önündeki kanıtlarla desteklenmediğini belirtti.

Açıklamada, asılsız iddiaların, davacıların ANL aleyhine 'Tamamen uydurma ve / veya itibarsızlaştırılmış bilgilere dayalı bir dava' oluşturma girişiminin bir parçası olduğu belirtildi. Elizabeth Hurley gibi, yasa dışı bilgi toplama yöntemini kullandığı gerekçesiyle yayıncıya karşı dava açan 7 kişi arasında Elton John ve Prens Harry de bulunuyor. Harry, yayın kuruluşunun telefonlarını hack'lediğini, kendisi ve yakın çevresindekiler hakkında bilgi sızdırdığını iddia etmişti. REKLAM "BİLGİLERİ ELIZABETH HURLEY'NİN ARKADAŞLARI SIZDIRDI" Elizabeth Hurley, Londra'daki duruşmada ANL şirketi avukatı tarafından çapraz sorguya alındı. Avukat, Hurley hakkındaki makalelerde yer alan bilgilerin yasal yollarla, bilgiyi ileten kaynaklardan elde edildiğini öne sürdü. Haberlerde, Hurley hakkında alıntı yapan arkadaşlarının isimlerine işaret etti, Hurley'nin ilişkiler ve hamilelik gibi konular hakkında yaptığı kendi röportajlarına atıfta bulundu. Avukat, Mail gazetecilerinin daha önce başka yerlerde yayınlanmış bilgileri kullandığını söyledi. Yayıncı şirketin avukatı, Elizabeth Hurley'ye insanların onun hakkında basına ve gazetecilere açıkça bilgi sızdırdığını belirtti. Ancak Hurley, adı geçen arkadaşlarından alınan alıntıların onaylanmış, tartışmasız olduğunu ve sızdırma anlamına gelmediğini söyledi. Adı geçen alıntıların ve kendi röportajlarındaki alıntıların zararsız olduğunu ve özel bilgileri ifşa etmediğini söyledi.