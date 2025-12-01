Elizabeth Taylor'ın pırlanta yüzüğü açık artırmaya çıkarılıyor

Keşmir safirleri, gösterişli elmaslar ve önemli özel koleksiyonlardan imzalı mücevherler, 10 Aralık'ta New York'ta açık artırmaya çıkarılacak. Christie's Müzayede Evi'nin Rockefeller Center'da düzenleyeceği 'Muhteşem Mücevherler' müzayedesinde efsanevi Hollywood oyuncusu ve ünlü mücevher koleksiyoncusu Elizabeth Taylor'a ait yüzük de satılacak.

2011'de 79 yaşında hayatını kaybeden sinema yıldızının 1961 tarihli pırlanta yüzüğü, müzayedenin en dikkat çeken parçalarından biri olarak öne çıkıyor. Armut, markiz ve yuvarlak şekilli pırlantalarla çerçevelenmiş 2,62 karatlık yüzük, Elizabeth Taylor'a 30'uncu doğum gününde hediye edilmişti.

Yüzüğü, ünlü oyuncuya hediye eden kişi de 1959 ile 1964 yılları arasında evli kaldığı ünlü şarkıcı Eddie Fisher'dı.

Yüzüğün tahmini değeri 120 bin ila 180 bin dolar. Yüzük, en son 13 Aralık 2011'de New York'ta, rekor kıran 'Elizabeth Taylor Koleksiyonu: Efsanevi Mücevherler, Akşam Satışı' müzayedesinde satılmıştı.