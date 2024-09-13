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        Ellerinde kelepçe, camide yakalandı

        İzmir'de cezaevine götürülürken elleri kelepçeli halde kaçan bir kişi, camide yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 01:45 Güncelleme: 13.09.2024 - 01:45
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        Ellerinde kelepçe, camide yakalandı
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        İzmir'in Çeşme ilçesinde, cezaevine götürülmek üzere polis merkezinden çıkarıldığı sırada elleri kelepçeli halde kaçan tutuklu, uzun süren çalışmalar sonucunda saklandığı camide yakalandı.

        Çeşme ilçesinde geçen günlerde motosiklet hırsızlığına karıştığı suçlamasıyla yakalanan A.T., emniyete götürüldü. İşlemleri tamamlanan şüpheli, daha sonra Çeşme Adliyesine götürüldü. Mahkemeye çıkartılan A.T. tutuklandı.

        CAMİYE SAKLANMIŞ

        İddiaya göre, cezaevine götürülmek üzerine polis ekipleri ile polis merkezine giden A.T., elleri kelepçeli şekilde kaçtı. Tutuklunun yakalanması için polis ekipleri çevrede arama çalışması başlattı.

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        Uzun süren çalışmalar sonrasında firari tutuklu A.T., Çiftlikköy Mahallesi'ndeki bir camide saklanırken yakalandı. A.T. daha sonra polis ekipleri tarafından cezaevine teslim edildi.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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