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Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk kimdir? Halil Öztürk hakkında bilgiler

2009 yılında siyasi kariyerine İl Genel Meclis Üyesi olarak başlayan Halil Öztürk, 2019 yılından beri Elmalı ilçesi belediye başkanlığı görevini yürütmektedir. Peki Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk kimdir? Halil Öztürk hakkında bilgiler...

Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk

Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk kimdir? sorusu gündemin en çok merak edilenleri arasında. Halil Öztürk sosyal medyada trend oldu. İşte Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk hakkında...

HALİL ÖZTÜRK KİMDİR?

Halil Öztürk, 1973 yılında Elmalı'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini burada tamamladı. 1997 yılında aile şirketi olan Nil Tarım'da iş hayatına atıldı. Öztürk, 2003 yılında başladığı siyasi hayatına 2009-2014 yılları arasında İl Genel Meclisi Üyeliği, 2014-2018 yılları arasında Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeliği yaptı.

Öztürk, tüm görevlerinden istifa ederek 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde İYİ Parti'den Elmalı Belediye Başkanı seçilmişti. Evli ve iki kız çocuğu babasıdır.

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