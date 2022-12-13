Elon Musk binlerce kişi tarafından yuhalandı

Musk, Pazar gecesi San Francisco'daki Chase Center'da gösteri düzenleyen Chappelle tarafından sahneye davet edildi. Chappelle, Musk'ı sahneye ederken "Dünyanın en zengin insanı için biraz gürültü çıkarın" ifadelerini kullandı.

Musk sahneye çıktığında ise binlerce kişi tarafından yuhalandı. İzleyiciler tarafından yuhalanmasının ardından Musk, Chappelle "Bunu beklemiyordun değil mi?" dedi.

"KOVDUĞUNUZ İNSANLARDAN BAZILARI..."

Chappelle ise esprili bir şekilde, "Kovduğunuz insanlardan bazıları seyirciler arasında gibi duruyor" yanıtını verdi.