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Elon Musk'ın model annesi Maye Musk moda dünyasını sallıyor

07.09.2018 - 10:12 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Elon Musk'ın 70 yaşındaki model annesi Maye Musk, güzelliğiyle adeta gençleri gölgede bırakıyor

  • 1 Elon Musk'ın annesi Maye Musk moda dünyasını sallıyor! Maye Musk kimdir?
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    SpaceX’in kurucusu ve Tesla'nın CEO'su olarak iş dünyasında iyi tanınan, Elon Musk'ın 70 yaşındaki model annesi, adeta gençleri gölgede bırakıyor.

     

     

     

  • 2 Elon Musk'ın annesi Maye Musk moda dünyasını sallıyor! Maye Musk kimdir?
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    Gümüş rengi saçları, düzgün fiziği ve yaşına göre oldukça gergin duran cildi ile dikkatleri üzerine çekebilen Maye Musk'ın, Elon Musk haricinde 2 çocuğu daha var.

     

  • 3 Elon Musk'ın annesi Maye Musk moda dünyasını sallıyor! Maye Musk kimdir?
    3 | 36

    50 yıldır modellik yapan Maye Musk, markaların peşinden koştuğu bir isim.

  • 4 Elon Musk'ın annesi Maye Musk moda dünyasını sallıyor! Maye Musk kimdir?
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    New York Moda Haftası'nda podyuma çıkan Maye Musk, aynı zamanda pek çok derginin de kapağında yer alarak gençlere taş çıkarıyor. 

     

  • 5 Elon Musk'ın annesi Maye Musk moda dünyasını sallıyor! Maye Musk kimdir?
    5 | 36

    Kadınların her yaşta güzel olduğunu vurgulayan 3 çocuk annesi, "Gerçek güzellik kadınlar için her yaşta mümkün" diyor. 

     

  • 6 Elon Musk'ın annesi Maye Musk moda dünyasını sallıyor! Maye Musk kimdir?
    6 | 36

    Maye Musk'ın modellik kariyeri 15 yaşından Güney Afrika'da başladı. O dönemlerde Kanada kökenli olan Musk, ailesiyle Güney Afrika'ya taşındı.

  • 7 Elon Musk'ın annesi Maye Musk moda dünyasını sallıyor! Maye Musk kimdir?
    7 | 36

    Eşi Errol Musk ile 9 yıl evli kaldıktan sonra ayrılan Maye, aradan geçen yıllardan sonra ise Güney Afrika'dan ayrıldı ve Elon'ın okumak için gittiği Kanada'ya dönmeye karar verdi.

  • 8 Elon Musk'ın annesi Maye Musk moda dünyasını sallıyor! Maye Musk kimdir?
    8 | 36

    Diyetetik ve beslenme alanında olan iki yüksek lisans derecesi olan Musk, yıllar boyunca beslenme uzmanı olarak çalıştı.

  • 9 Elon Musk'ın annesi Maye Musk moda dünyasını sallıyor! Maye Musk kimdir?
    9 | 36

    68 yaşındayken dünyanın en ünlü modellik ajanslarından biri anlaşma imzaladı.

  • 10 Elon Musk'ın annesi Maye Musk moda dünyasını sallıyor! Maye Musk kimdir?
    10 | 36

    Maye Musk, bu anlaşmadan sonra da moda dünyasının en dikkat çeken yüzlerinden biri oldu. 

     

  • 11 Elon Musk'ın annesi Maye Musk moda dünyasını sallıyor! Maye Musk kimdir?
    11 | 36

    Saçlarıyla ilgili konuşulduğunda ise '60 yaşına yaklaştığında saçlarını boyamaktan sıkıldığını fark ettiğini, dolayısıyla doğal haline bıraktığını' ifade ediyor.

     

     

  • 12 Elon Musk'ın annesi Maye Musk moda dünyasını sallıyor! Maye Musk kimdir?
    12 | 36

    Giyim zevkiyle her kesim insanı etkisi altına alan Musk'ın, Instagram'daki takipçi sayısı ise 214 bin civarında. 

  • 13 Elon Musk'ın annesi Maye Musk moda dünyasını sallıyor! Maye Musk kimdir?
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  • 14 Elon Musk'ın annesi Maye Musk moda dünyasını sallıyor! Maye Musk kimdir?
    14 | 36
  • 15 Elon Musk'ın annesi Maye Musk moda dünyasını sallıyor! Maye Musk kimdir?
    15 | 36
  • 16 Elon Musk'ın annesi Maye Musk moda dünyasını sallıyor! Maye Musk kimdir?
    16 | 36
  • 17 Elon Musk'ın annesi Maye Musk moda dünyasını sallıyor! Maye Musk kimdir?
    17 | 36
  • 18 Elon Musk'ın annesi Maye Musk moda dünyasını sallıyor! Maye Musk kimdir?
    18 | 36
  • 19 Elon Musk'ın annesi Maye Musk moda dünyasını sallıyor! Maye Musk kimdir?
    19 | 36
  • 20 Elon Musk'ın annesi Maye Musk moda dünyasını sallıyor! Maye Musk kimdir?
    20 | 36
  • 21 Elon Musk'ın annesi Maye Musk moda dünyasını sallıyor! Maye Musk kimdir?
    21 | 36
  • 22 Elon Musk'ın annesi Maye Musk moda dünyasını sallıyor! Maye Musk kimdir?
    22 | 36
  • 23 Elon Musk'ın annesi Maye Musk moda dünyasını sallıyor! Maye Musk kimdir?
    23 | 36
  • 24 Elon Musk'ın annesi Maye Musk moda dünyasını sallıyor! Maye Musk kimdir?
    24 | 36
  • 25 Elon Musk'ın annesi Maye Musk moda dünyasını sallıyor! Maye Musk kimdir?
    25 | 36
  • 26 Elon Musk'ın annesi Maye Musk moda dünyasını sallıyor! Maye Musk kimdir?
    26 | 36
  • 27 Elon Musk'ın annesi Maye Musk moda dünyasını sallıyor! Maye Musk kimdir?
    27 | 36
  • 28 Elon Musk'ın annesi Maye Musk moda dünyasını sallıyor! Maye Musk kimdir?
    28 | 36
  • 29 Elon Musk'ın annesi Maye Musk moda dünyasını sallıyor! Maye Musk kimdir?
    29 | 36
  • 30 Elon Musk'ın annesi Maye Musk moda dünyasını sallıyor! Maye Musk kimdir?
    30 | 36
  • 31 Elon Musk'ın annesi Maye Musk moda dünyasını sallıyor! Maye Musk kimdir?
    31 | 36
  • 32 Elon Musk'ın annesi Maye Musk moda dünyasını sallıyor! Maye Musk kimdir?
    32 | 36
  • 33 Elon Musk'ın annesi Maye Musk moda dünyasını sallıyor! Maye Musk kimdir?
    33 | 36
  • 34 Elon Musk'ın annesi Maye Musk moda dünyasını sallıyor! Maye Musk kimdir?
    34 | 36
  • 35 Elon Musk'ın annesi Maye Musk moda dünyasını sallıyor! Maye Musk kimdir?
    35 | 36
  • 36 Elon Musk'ın annesi Maye Musk moda dünyasını sallıyor! Maye Musk kimdir?
    36 | 36

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