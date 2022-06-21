Elon Musk'ın çocuğu cinsiyetini ve adını değiştiriyor 0:00 / 0:00

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Elon Musk'ın çocuğu, hem isim değişikliği hem de cinsiyetinin kimliğinde kadın olarak değiştirilmesi için Nisan ayında Santa Monica'daki Los Angeles County Yüksek Mahkemesi'ne başvurdu.

Musk'ın çocuğu başvuru formunda, kimlik değişikliği için babasıyla bağlarını koparmak istediğini ve isim değişikliği talep ettiğini vurgulayarak "Artık onunla yaşamıyorum ve biyolojik babamla herhangi bir şekilde ilişki kurmak istemiyorum" dedi.

Yakın zamanda 18 yaşına giren Xavier Alexander Musk'ın yeni ismi düzeltildi ancak basında yer almadı. Elon Musk, çocuğu Xavier Alexander'ın annesi Justine Wilson'dan 2008'de boşanmıştı.

Twitter'ı satın alma girişimleri ile konuşulan Elon Musk, geçtiğimiz haftalarda trans hakları konusunda tartışmalı yasalara ve kararlara imza atan Cumhuriyetçileri destekleyeceğini açıklamıştı. 2020'deki bir paylaşımında ise Musk trans bireylerin kendilerini tanımlama yöntemlerine tepki göstererek "Ben

kesinlikle trans haklarını destekliyorum ama bu zamirlerin hepsi bir kabus" demişti.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.