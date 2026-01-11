Habertürk
        Haberler Dünyadan Elon Musk'ın reddettiği trans kızı Rihanna'nın marka yüzü oldu

        Elon Musk'ın reddettiği trans kızı Rihanna'nın marka yüzü oldu

        Trans olduğunu açıkladıktan sonra babası Elon Musk ile ipleri kopararak soyadını bırakan Vivian Wilson, Rihanna'nın iç çamaşırı markasının yıldızı oldu

        Giriş: 11.01.2026 - 10:23 Güncelleme: 11.01.2026 - 10:30
        Musk'ın trans kızı marka yüzü oldu
        Rihanna, Elon Musk'ın trans kızı Vivian Wilson'ı iç çamaşırı markasının Sevgililer Günü kampanyası yıldızı yaptı. Musk ile ilişkisi kopuk olan 21 yaşındaki Wilson, markanın yeni koleksiyonunu tanıtmak için iç çamaşırı modelliği yaptı, mermer heykellerin önünde poz verdi.

        Profesyonel modellik kariyerine geçen yıl başlayan, New York Moda Haftası'nda ilk kez eylülde podyuma çıkan Vivian Wilson, baskılı, dantel detaylı sütyen ve aynı desenli etek, kıyafetiyle uyumlu bir kırmızı tayt, bordo ruj ve altın küpelerle objektif karşısına çıktı.

        Vivian Wilson (sağdaki)
        Vivian Wilson (sağdaki)
        Vivian Wilson, geçen yıl mart ayında Teen Vogue'un kapağında yer aldı ve iki ay sonra bir markayla iş birliği yaparak resmi olarak modellik kariyerine başladı.

        Mayıs ayında, bir iç çamaşırı markası için de modellik yapan Wilson, Vanity Fair'e verdiği bir röportajda, "Çok korkmuştum. Bundan önce, hiç tenimi göstermeyen biriydim. Hatta günlük hayatımda bile, arkadaşlarımla plaja giderken bile mayo giymezdim" demişti.

        Rihanna ile çalışmaya başlamadan aylar önce Vivian Wilson, The Cut'ın 2025 Sonbahar Moda Sayısı'nın kapağına çıkmıştı. Eylülde dergiye verdiği röportajda, 713,2 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin kişisi olan babası Elon Musk'tan finansal açıdan bağımsız olması hakkında konuşmuştu.

        Elon Musk'ın 14 çocuğunun en büyüğü Vivian Wilson, dergiye; "İnsanlar benim çok param olduğunu sanıyor ama elimin altında yüz binlerce dolar yok. Annem zengin, değil mi? Ama tabii ki öteki hayal edilemeyecek kadar zengin" demişti.

        Vivian Wilson'ın annesi Justine Wilson, Elon Musk'tan, biri hayatını kaybeden 6 çocuk dünyaya getirdi
        Vivian Wilson'ın annesi Justine Wilson, Elon Musk'tan, biri hayatını kaybeden 6 çocuk dünyaya getirdi

        TRANS KIZINI REDDETTİ

        Elon Musk ve ilk eşi Kanadalı fantastik roman yazarı Justine Wilson'ın birlikteliğinden dünyaya gelen Vivian Wilson, trans olduğunu 2022'de açıklamıştı. Ardından babasıyla tüm bağlarını koparmış, Musk soyadını da bırakmıştı. Musk, bundan iki yıl sonra Jordan Peterson'a verdiği bir röportajda Wilson'ın "woke zihin virüsü tarafından öldürüldüğünü" söylemişti. 'Woke kültürü', ABD'de ırkçılık karşıtlığı, LGBTİ hakları, feminizm ve çevrecilik temalarını sahiplenmeyi içeriyor.

        Trans karşıtı olan Elon Musk, çocuğunun kadın olma sürecini 'ölü' olarak nitelendirerek, ona maddi destek sağlamadığını açıklamıştı. Musk, transseksüel kızı hakkında; "Oğlumu kaybettim, onu zehirlediler" demişti.

        Vivian Wilson da verdiği röportajda, babası hakkında; "Kendisi zerre umurumda değil. Gerçekten değil. İnsanların beni onunla ilişkilendirmesi canımı sıkıyor. Artık umursayacak halim kalmadı" sözlerini kullanmıştı.

        Elon Musk, Justine Wilson ile evliliğinde, 10 haftalıkken hayatını kaybeden oğlu Nevada Alexander ile ilk kez baba olmuştu. Daha sonra ikizleri Vivian ve Griffin ile üçüzleri Kai, Saxon ve Damian doğmuştu.

