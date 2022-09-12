Musk'ın eski sevgilisinden açık artırma adımı

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk'ın üniversitede bir dönem birlikte olduğu eski kız arkadaşı Jennifer Gwynne, Musk'ın gençlik fotoğraflarını ve bazı eşyalarını açık artırmaya çıkardı.

Pennsylvania Üniversitesi’nde Musk ile birlikte okuduğu dönem sevgili olan Gwynne, RR Auction isimli bir sitede geçmiş ilişkiden eşyalarını satmaya başladı.