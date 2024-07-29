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        Haberler Dünya Elon Musk'tan Google'a "Trump" tepkisi: Seçimlere müdahale ediyor | Dış Haberler

        Elon Musk'tan Google'a "Trump" tepkisi: Seçimlere müdahale ediyor

        SpaceX uzay şirketinin kurucusu ve Twitter'ın (X) sahibi Elon Musk, Google'ın Başkan adayı Donald Trump'a sansür uyguladığını söyledi. Musk, paylaştığı bir ekran görüntüsünde arama motorunun "Donald" yazıldığındaki ilk sonuçlarında Trump'ın çıkmaması nedeniyle şirketi seçimlere müdahale etmekle suçladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.07.2024 - 16:00 Güncelleme: 29.07.2024 - 16:00
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        Musk'tan Google'a: Seçimlere müdahale ediyor
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        Tesla CEO'su Elon Musk, Twitter'da "Başkan Donald" yazan bir Google arama çubuğunun ekran görüntüsünü paylaşarak, Google'ı ABD Başkanlık Seçimleri'ne müdahale etmekle suçluyor.

        Musk, ilk arama sonuçlarının "Başkan Donald Duck" ve "Başkan Donald Regan" olarak çıkmasının Donald Trump'ı cezalandırma amaçlı yapıldığını öne sürdü.

        Trump'ı destekleyen Musk, "Seçimlere müdahale ederlerse başlarını büyük belaya sokarlar" ifadelerini kullandı.

        Trump'ın seçim kampanyasına her ay 45 milyon dolar bağış yaptığı haberleri çıkan Elon Musk, Demokrat Başkan adayı Kamala Harris'in seçilmesi durumunda ABD'nin Venezuela'ya dönebileceğini düşündüğünü de belirtti.

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        Wall Street Journal'ın anketine göre Trump, Harris'in yüzde 47'sine karşılık oyların yüzde 49'unu alarak az bir farkla önde gidiyor.

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