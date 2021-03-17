Tesla ve SpaceX gibi teknoloji devi şirketlerin kurucusu Elon Musk Dogecoin hamlesi sonrası Twitter'dan yaptığı son paylaşımla adından yine söz ettirdi. Kripto para dünyasında yaptığı hamlelerle piyasadaki dengeleri değiştiren Musk şimdi de elini NFT'ye attı. Peki, NFT nedir? Elon Musk'ın NFT tweet'i nedir? İşte emrak edilen detaylar...

ELON MUSK'TAN SÜRPRİZ NFT TWEET'İ

Elon Musk'ın geçtiğimiz gün Twitter hesabından yaptığı paylaşım sonrasında gözler NFT'ye çevrildi.

Musk Twitter hesabından "NFT’ler hakkındaki bu şarkıyı, bir NFT olarak satıyorum" diyerek bir klibi paylaştı. Klipte kripto para Dogecoin, uzay araçları ve üzerinde NFT tabelası bulunan dünya figürü dikkat çekti. Anlaşılan önümüzdeki günlerde NFT'yi daha sık konuşmaya başlayacağız.

— Elon Musk (@elonmusk) March 15, 2021

NFT NEDİR?

Bir nevi kripto koleksiyon olarak adlandırılabilecek NFT'ler, benzersiz ya da sınırlı bir varlığın yaratıcısı tarafından şifrelenerek imzalanmış ve doğrulanmış dijital sertifikası olarak tanımlanabilir.

Gittikçe popüler hale gelen NFT'ler milyonlarca dolara alıcı bulabildiği gibi daha küçük "telif" ücretleri karşılığında da satılabiliyor. Özellikle tanınmış simalar ve influencer olarak bilinen kişiler içeriklerini ya da ürünlerini NFT haline dönüştürerek satabiliyor. 2021 Mart ayı itibarıyla NFT sektörünün büyüklüğü 385 milyon dolara ulaştı.