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HaberlerTeknolojiBilişimElon Musk'tan süpriz NFT tweet'i... NEFT nedir? İşte detaylar
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Elon Musk'tan sürpriz NFT tweet'i... NEFT nedir? İşte detaylar

Kripto para hamleleriyle dijital piyasada tüm dengeleri alt üst eden Elon Musk şimdi de "kripto patent ve telif" işine el attı. Geçtiğimiz gün NFT teknolojisiyle ilgili sürpriz bir tweet atan Musk, gözleri bir anda NFT'ye çevirdi. Peki, NFT nedir? İşte Elon Musk'ın NFT tweet'i...

Elon Musk'tan süpriz NFT tweet'i... NEFT nedir? İşte detaylar

Tesla ve SpaceX gibi teknoloji devi şirketlerin kurucusu Elon Musk Dogecoin hamlesi sonrası Twitter'dan yaptığı son paylaşımla adından yine söz ettirdi. Kripto para dünyasında yaptığı hamlelerle piyasadaki dengeleri değiştiren Musk şimdi de elini NFT'ye attı. Peki, NFT nedir? Elon Musk'ın NFT tweet'i nedir? İşte emrak edilen detaylar...

ELON MUSK'TAN SÜRPRİZ NFT TWEET'İ

Elon Musk'ın geçtiğimiz gün Twitter hesabından yaptığı paylaşım sonrasında gözler NFT'ye çevrildi.

Musk Twitter hesabından "NFT’ler hakkındaki bu şarkıyı, bir NFT olarak satıyorum" diyerek bir klibi paylaştı. Klipte kripto para Dogecoin, uzay araçları ve üzerinde NFT tabelası bulunan dünya figürü dikkat çekti. Anlaşılan önümüzdeki günlerde NFT'yi daha sık konuşmaya başlayacağız.

NFT NEDİR?

Bir nevi kripto koleksiyon olarak adlandırılabilecek NFT'ler, benzersiz ya da sınırlı bir varlığın yaratıcısı tarafından şifrelenerek imzalanmış ve doğrulanmış dijital sertifikası olarak tanımlanabilir.

Gittikçe popüler hale gelen NFT'ler milyonlarca dolara alıcı bulabildiği gibi daha küçük "telif" ücretleri karşılığında da satılabiliyor. Özellikle tanınmış simalar ve influencer olarak bilinen kişiler içeriklerini ya da ürünlerini NFT haline dönüştürerek satabiliyor. 2021 Mart ayı itibarıyla NFT sektörünün büyüklüğü 385 milyon dolara ulaştı.

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