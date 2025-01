Elon Musk, X'in gücünü, "Medya sizsiniz" ifadesiyle vurguladı Elon Musk, X kullanıcılarını kendilerini medya mensubu olarak görmeye teşvik eden bir gönderi paylaştı. Paylaştığı gönderide X kullanıcılarına hitaben "You are the media" (Medya sizsiniz) dedi

ABONE OL