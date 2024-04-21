Emekli banka promosyonu ne kadar? Banka promosyonu alma şartları, başvuru şartları ve ücretleri
Emekli banka promosyonları güncellenmişti. Kamu ve özel bankaların promosyon imkanlarından yararlanmak isteyenler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklama göre, Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank gibi kamu bankalarında 8-12 bin liraya kadar promosyon artışı yaşanıyor. İşte, 2024 güncel emekli banka promosyonu ücreti, banka promosyonu alma şartları, başvuru şartları ve tüm detaylar…
Milyonlarca emeklinin gündeminde emekli promosyon kampanyaları yer alıyor. Üç yıl süreyle emekli aylığını banka üzerinden alan vatandaşlar 8 ile 12 bin TL arasında değişen promosyon ödemesi alıyor. Kamu bankaları olarak geçen Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank emeklilere özel promosyon ödemesi yapıyor. Peki Emekli banka promosyonu ne kadar? İşte, kamu bankalarındaki emekli promosyon kampanya detayları…
HALKBANK EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?
Emekli maaşını 3 yıl boyunca Halkbank aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir.
10.000 TL - 14.999,99 TL arası 8.000 TL
15.000 TL - 19.999,99 TL arası 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri 12.000 TL TL promosyon alacak.
HALKBANK EMEKLİ PROMOSYONUNA NASIL BAŞVURU YAPILIR?
Emekli maaşınıza ilişkin promosyon ödemesi başvurularınızı;
Halkbank mobil ve internet şubelerinden,
ATM’lerden,
0850 222 92 62 numaralı Emekli Hattı’mızdan
Tüm Halkbank şubelerinden yapabilirsiniz.
ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan emeklilere 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi yapıyor. Bunun için emekli maaşlarını 3 yıl boyunca banka aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir.
ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONUNA NASIL BAŞVURU YAPILIR?
Promosyon ödemesine ilişkin başvurularınızı;
Şubelerimiz,
İnternet Şubemiz,
Ziraat Mobil,
ATM'lerimiz,
SMS,
Müşteri iletişim merkezi aracılığı ile yapabilirsiniz.
VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?
10.000.-TL ye (10.000.-TL hariç) kadar olanlara 5.000.- TL,
10.000 - 15.000.-TL (15.000.-TL hariç) arasında olanlara 8.000.- TL,
15.000 – 20.000.-TL (20.000.-TL hariç) arasında olanlara 10.000.- TL,
20.000.-TL ve daha fazla olanlara 12.000.- TL
promosyon ödemesi yapılabilecektir.
VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYONUNA NASIL BAŞVURU YAPILIR?
Promosyon ödemesi için en yakın VakıfBank Şubesine müracaat edilebilir ayrıca yurt içi ATM cihazları ve mobil bankacılık uygulaması aracılığıyla yapılabilir.
EMEKLİ BANKA PROMOSYONU BAŞVURUSU 2024 NASIL YAPILIR?
Emekli banka promosyonu başvuruları için alternatif başvuru yöntemleri bulunuyor. Kamu bankalarında emekli promosyonu güncelleme başvuruları bugün (25 Mart) Pazartesi itibariyle başladı.
Maaşlarını farklı bankalara taşımak isteyen SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri, şubelere gitmeden promosyon güncellemesi başvurusu yapabiliyor.
Bankalara bildirim yaparak emekliler, maaşlarını taşıyabiliyor. Bildirimler banka şubelerinden veya e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.
HANGİ BANKA NE KADAR PROMOSYON VERİYOR?
Maaşlarını kamu bankalarına taşımaya hazırlanan emeklilerin alacağı promosyon tutarları netlik kazandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada 2024 yılı promosyon ödemelerinin alınan aylığa göre 8 bin lira ila 12 bin lira arasında olacağını duyurdu.