Emekli bayram ikramiyesi farkları ne zaman yatacak? 1000 TL bayram ikramiyesi farkı ödeme takvimi
Emekli bayram ikramiyesi son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Emeklilere verilen bayram ikramiyesi tutarı 2025 yılı için 4 bin TL olarak belirlendi. Ancak hak sahiplerine 3 bin lira yatırıldı. Bu noktada milyonlarca emekli ''Emekli bayram ikramiyesi neden 3000 TL yattı?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Öte yandan emekli bayram ikramiyesinin 4 bin liraya yükseltilmesine ilişkin madde TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Peki, emekli bayram ikramiyesi farkları (1000 TL) ne zaman yatacak? İşte 1000 TL bayram ikramiyesi farkı ödeme tarihi hakkında detaylar...
SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri, yılda iki kez bayram ikramiyesi alıyor. 16,5 milyon emekliyi ilgilendiren ikramiye ödemeleri Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde hesaplara yatırılıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan açıklamaya göre, bu yıl Ramazan Bayramı ikramiyesi 24-28 Mart 2025 tarihleri arasınsa ödenecek. Ancak ikramiyeler zamlı tutar yerine 3 bin lira olarak yatırılıyor. Bu sebeple "Emekli bayram ikramiyesi neden 3000 TL yattı?" sorusuna yanıt aranıyor. Peki, emekli bayram ikramiyesi farkları (1000 TL) ne zaman yatacak? İşte detaylar...
DÜZENLEME KABUL EDİLDİ
Emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liradan 4 bin liraya yükseltilmesine ilişkin madde TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.
Emekli ikramiyesi zammı, Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından 1000 TL'lik fark ödemesi en kısa sürede hesaplara yatırılacak.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDENİYOR!
Emekli bayram ikramiyesi ödeme takvimi Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından açıklandı.
Buna göre, Ramazan Bayramı ikramiyesi 24 Mart 2025 tarihi itibarıyla ödenmeye başlandı.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TAKVİMİ
SGK'dan ödemelere ilişkin olarak şu açıklama yapıldı;
SSK (4A) kapsamında aylık alanlar için ödeme günü;
17, 18, 19 olanlara 24 Mart,
20, 21, 22 olanlara 25 Mart,
23, 24, 25, 26 olanlara 26 Mart,
Bağ-Kur (4b) kapsamında aylık alanlara 27 Mart,
Emekli Sandığı (4c) kapsamında aylık alanlara Nisan dönemi aylıklarıyla birlikte 28 Mart tarihinde
3000 TL olan bayram ikramiyesi hesaplara yatacak.
1000 TL EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ FARKI NE ZAMAN YATACAK?
1000 TL'lik emekli ikramiyesi fark ödemesi, yasanın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından en kısa sürede hesaplara yatırılacak.
DUL VE YETİMLERE ÖDEME NASIL YAPILACAK?
Emekli aylığı alanlara bu hafta 3 bin lira ikramiye ödemesi yapılacak. Dul ve yetim aylığı alanlara ise geçen yıl Kurban Bayramında olduğu gibi hisseleri oranında ikramiye ödenecek. Hissesi yüzde 50 oranında olan dul ve yetim aylığı alanlara 1.500 TL, yüzde 25 oranında olanlara 750 TL ikramiye verilecek.
Herhangi bir işte çalışmayan, kendi çalışmasından dolayı emekli aylığı almayan dul eşe yüzde 75 oranında dul aylığı bağlanıyor. Hissesi yüzde 75 oranındaki kişilere bu hafta 2.250 TL bayram ikramiyesi ödenecek.
İş kazası sonucu sürekli iş göremezlik geliri alanlara iş göremezlik oranlarına göre ödeme yapılıyor. İş göremezlik oranı yüzde 30 olanlara 900 TL, yüzde 40 olanlara 1.200 TL ikramiye verilecek.
FARK ÖDEMESİ NASIL YAPILACAK?
Kanun çıktıktan sonra emekli aylığı alanlara bin lira fark ödenecek. Hissesi yüzde 50 olan dul ve yetim aylığı alanlara 500 TL, hissesi yüzde 25 olan yetim aylığı alanlara 250 TL, hissesi yüzde 75 olan dul aylığı alanlara ise 750 TL fark ödenecek.
Sürekli iş göremezlik geliri alanlardan iş göremezlik oranı yüzde 30 olanlara 300 TL, yüzde 40 olanlara 400 TL fark ödemesi yapılacak.