Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 12.813,88 %0,67
        DOLAR 43,3072 %0,03
        EURO 50,7407 %0,25
        GRAM ALTIN 6.720,29 %0,02
        FAİZ 34,99 %-0,57
        GÜMÜŞ GRAM 131,00 %1,57
        BITCOIN 89.782,00 %-0,44
        GBP/TRY 58,1574 %-0,04
        EUR/USD 1,1694 %0,08
        BRENT 64,97 %-0,38
        ÇEYREK ALTIN 10.987,67 %0,02
        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? - Sosyal Güvenlik Haberleri

        Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

        Emeklilere bu yıl Ramazan ve Kurban bayramlarında ödenecek ikramiyelerin ne kadar olacağı kesinleşti gibi. Geçen yıl 4 bin TL olarak ödenen bayram ikramiyeleri bu yıl 5 bin TL'ye çıkarılacak

        Giriş: 22.01.2026 - 11:28 Güncelleme: 22.01.2026 - 11:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        En düşük emekli maaşının 20 bin TL’ye çıkarılmasını düzenlenin teklifin TBMM’de yasalaşmasının ardından gözler, emeklilerin alacağı bayram ikramiyelerine çevrildi. “Acaba yüzde 50’lik bir artışla bayram ikramiyeleri 6 bin TL’ye yükseltilir mi?” diye yetkililere sordum. Ancak bütçe dengeleri ve kaynak açısından bunun pek mümkün olmadığı ifade edildi.

        Henüz kesinleşmiş bir karar olmasa da 2026 yılında emeklilere ödenecek bayram ikramiyelerinin 4 bin TL’den 5 bin TL’ye çıkarılması konusunda çalışma yapılacak. Yani bu bayram emekliler iki bayramda 5’er bin liradan 10 bin lira ikramiye alacaklar. Bu, yüzde 25’lik bir artış anlamına geliyor.

        Bayram ikramiyelerine ilişkin karar şubat ayında açıklanacak. İhtimaller arasında 5 bin 500 TL gibi tutarların olduğu ifade edilse de bunun çok düşük olasılık olduğu ifade ediliyor.

        Bayram ikramiyelerinde artış için, en düşük emekli aylıklarında olduğu gibi, TBMM’ye kanun teklifi verilmesi gerekiyor. Emeklilere ikramiye ödemesinin yapılabilmesi için yasal sürecin bayramın başlayacağı 20 Mart’tan önce tamamlanması gerekiyor.

        6 BİN TL ÖDENİRSE

        Emeklilerin beklentisi bayram ikramiyelerinin en az 6 bin TL’ye yükseltilmesi yönünde ancak ekonomi yönetimi buna pek sıcak bakmıyor. İkramiyelerin 6 bin TL’ye yükseltilebilmesi için hükümetin mali disiplini aşan bir adım atması, TBMM’de bu yönde güçlü bir mutabakat oluşması, daha yüksek borçlanma yükünün altına girilmesi gerekiyor.

        Bayram ikramiyeleri 4 bin TL’den 5 bin TL’ye çıkarılırsa; 17 milyonu aşkın emekliye ödenecek bayram ikramiyesindeki artışın toplam ek maliyeti iki bayram için yaklaşık 35 milyar TL olacak.

        6 bin TL gibi bir senaryoda ilave maliyet daha artıyor. İkramiyelere 2 bin TL’lik artış 70 milyar TL’ye yakın bir kaynak gerektiriyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan, Atlas Çağlayan'ın ailesine taziye ziyareti

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan, Atlas Çağlayan'ın ailesine taziye ziyareti

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İki kadının katili, Mihriban'ın cesedini gömmeye giderken kameraya yansıdı!
        İki kadının katili, Mihriban'ın cesedini gömmeye giderken kameraya yansıdı!
        İşte Fenerbahçe'nin Aston Villa 11'i!
        İşte Fenerbahçe'nin Aston Villa 11'i!
        Vahşet ötesi! Fatma'yı 4 metre sürükledi, üç kez yere vurarak katletti!
        Vahşet ötesi! Fatma'yı 4 metre sürükledi, üç kez yere vurarak katletti!
        Tuğyan'ın eski sevgilisi adliyede
        Tuğyan'ın eski sevgilisi adliyede
        2025'te konutta tarihi rekor! Ev fiyatları altın karşısında eridi
        2025'te konutta tarihi rekor! Ev fiyatları altın karşısında eridi
        2 işçi öldü... 3 engelli çocuk yetim kaldı! Büyük acı!
        2 işçi öldü... 3 engelli çocuk yetim kaldı! Büyük acı!
        İzmir'de zor anlar! Dere taştı, her yer göle döndü!
        İzmir'de zor anlar! Dere taştı, her yer göle döndü!
        ABD Başkanı Trump'tan Fed mesajı
        ABD Başkanı Trump'tan Fed mesajı
        "Galatasaray iyi savaştı!"
        "Galatasaray iyi savaştı!"
        Sağlık enflasyonu az artar
        Sağlık enflasyonu az artar
        PKK'nın tüneli Tişrin'de çöktü
        PKK'nın tüneli Tişrin'de çöktü
        Yılın ilk faiz kararı bugün belli olacak
        Yılın ilk faiz kararı bugün belli olacak
        Trump'ın "Barış Kurulu" için imza atması bekleniyor
        Trump'ın "Barış Kurulu" için imza atması bekleniyor
        Karabağ'dan 90+4'te kritik galibiyet!
        Karabağ'dan 90+4'te kritik galibiyet!
        Haldun Dormen, hayatını kaybetti
        Haldun Dormen, hayatını kaybetti
        Hastalıklara karşı koruyan kış kahvaltısı
        Hastalıklara karşı koruyan kış kahvaltısı
        Flaş iddia: Nesyri ve Juventus anlaşmaya vardı!
        Flaş iddia: Nesyri ve Juventus anlaşmaya vardı!
        Evin kalbi hangi ülkede neresi?
        Evin kalbi hangi ülkede neresi?
        Rekabet Kurumu'ndan TEMU açıklaması
        Rekabet Kurumu'ndan TEMU açıklaması