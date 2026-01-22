Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

En düşük emekli maaşının 20 bin TL’ye çıkarılmasını düzenlenin teklifin TBMM’de yasalaşmasının ardından gözler, emeklilerin alacağı bayram ikramiyelerine çevrildi. “Acaba yüzde 50’lik bir artışla bayram ikramiyeleri 6 bin TL’ye yükseltilir mi?” diye yetkililere sordum. Ancak bütçe dengeleri ve kaynak açısından bunun pek mümkün olmadığı ifade edildi.

Henüz kesinleşmiş bir karar olmasa da 2026 yılında emeklilere ödenecek bayram ikramiyelerinin 4 bin TL’den 5 bin TL’ye çıkarılması konusunda çalışma yapılacak. Yani bu bayram emekliler iki bayramda 5’er bin liradan 10 bin lira ikramiye alacaklar. Bu, yüzde 25’lik bir artış anlamına geliyor.

Bayram ikramiyelerine ilişkin karar şubat ayında açıklanacak. İhtimaller arasında 5 bin 500 TL gibi tutarların olduğu ifade edilse de bunun çok düşük olasılık olduğu ifade ediliyor.

Bayram ikramiyelerinde artış için, en düşük emekli aylıklarında olduğu gibi, TBMM’ye kanun teklifi verilmesi gerekiyor. Emeklilere ikramiye ödemesinin yapılabilmesi için yasal sürecin bayramın başlayacağı 20 Mart’tan önce tamamlanması gerekiyor.

6 BİN TL ÖDENİRSE

Emeklilerin beklentisi bayram ikramiyelerinin en az 6 bin TL’ye yükseltilmesi yönünde ancak ekonomi yönetimi buna pek sıcak bakmıyor. İkramiyelerin 6 bin TL’ye yükseltilebilmesi için hükümetin mali disiplini aşan bir adım atması, TBMM’de bu yönde güçlü bir mutabakat oluşması, daha yüksek borçlanma yükünün altına girilmesi gerekiyor.