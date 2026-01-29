Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Emekli bayram ikramiyesine yüzde kaç zam yapılacak?
Zamlı emekli maaşlarının netleşmesiyle birlikte, emeklilerin gündemi Ramazan Bayramı öncesi ödenecek bayram ikramiyesine çevrildi. İkramiye tutarına ilişkin değerlendirmeler devam ederken, yüzde 25'lik artışın ele alındığı ifade ediliyor. Hatırlanacağı üzere bayram ikramiyesi geçtiğimiz yıl 4 bin TL olarak hesaplara yatırılmıştı. Peki, 2026 yılında emekli bayram ikramiyesi için hangi rakamlar konuşuluyor?
Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala, emekliler bayram ikramiyesine yapılması olası zamla ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Edinilen bilgilere göre, ikramiye tutarına ilişkin farklı senaryolar masada değerlendirilirken, yüzde 25 artış ihtimali üzerinde duruluyor. Söz konusu artış yapılıra, bayram ikramiyesi 4 bin TL'den, 5 bin TL'ye çıkacak. İşte, emekli bayram ikramiyesine dair son durum
2026 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?
Habertürk'ten Bülent Aydemir'in haberine göre; henüz kesin bir karar olmasa da hükümet, 2026 yılında emeklilere ödenecek bayram ikramiyelerinin 4 bin TL’den, 5 bin TL’ye çıkarılması hususunda çalışma yapacak.
Söz konusu çalışma hayata geçirilirse emekliler iki bayramda 10 bin TL ikramiye alacak bu da yüzde 25'lik bir artışa işaret ediyor.
İhtimaller arasında 5 bin 500 TL gibi tutarların olduğu ifade edilse de bu ihtimal oldukça zayıf olarak değerlendiriliyor.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİNE NE KADAR ZAM YAPILACAK?
Aydemir'in haberine göre; emekli bayram ikramiyesinin yüzde 50 artarak, 6 bin TL'ye çıkarılması bütçe dengeleri ve kaynak açısından mümkün görünmüyor.
ZAMLI İKRAMİYE TUTARININ MALİYETİ NE OLACAK?
Bayram ikramiyeleri 4 bin TL’den 5 bin TL’ye çıkarılırsa; 17 milyonu aşkın emekliye ödenecek bayram ikramiyesindeki artışın toplam ek maliyeti iki bayram için yaklaşık 35 milyar TL olacak.
6 bin TL gibi bir senaryoda ilave maliyet daha artıyor. İkramiyelere 2 bin TL’lik artış 70 milyar TL’ye yakın bir kaynak gerektiriyor.
2026 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ TUTARI NE ZAMAN BELLİ OLUR?
Bayram ikramiyesi tutarının Şubat ayında açıklanması bekleniyor.