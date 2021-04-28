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Emekli bayram ikramiyesi ne kadar? Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi belli oldu!

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar? 2021 Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca emekli bu sorunun cevabını merak ediyor. Hatırlanacağı gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından geçtiğimiz haftalarda bayram ikramiyesiyle ilgili zam müjdesi gelmişti. Nihayet beklenen oran belli oldu. Peki, 2021 Ramazan Bayramı emekli bayram ikramiyesi ne kadar? İşte merak edilip araştırılan detaylar...

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar? Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi belli oldu!

Emekli bayram ikramiyesi belli oldu. Bilindiği üzere Ramazan Ayı'nın başında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından emekli bayram ikramiyeleri için zam müjdesi gelmişti. Ancak zammın ne kadar olacağı bilinmiyordu. Nihayet beklenen açıklama geldi. Merak edenler için "2021 emekli bayram ikramiyesi ne kadar?" sorusunun cevabını haberimizde derledik. İşte merak edilen sorunun cevabı...

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Emekli bayram ikramiyesi bin 100 TL olacak. Vakit kaybetmeden süratle bayrama yetiştireceğiz. " dedi. Yani emekli ikramiyesi 100 TL zamlanmış oldu.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği üyelerini kabulünde konuştu. Konuşmasında emekli bayram ikramiyesine de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı emekli bayram ikramiyesinin Mayıs ayı başında yatırılacağı müjdesini verdi. Ancak ödemelerin başlayacağı net tarih henüz belli değil.

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