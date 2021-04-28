Emekli bayram ikramiyesi belli oldu. Bilindiği üzere Ramazan Ayı'nın başında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından emekli bayram ikramiyeleri için zam müjdesi gelmişti. Ancak zammın ne kadar olacağı bilinmiyordu. Nihayet beklenen açıklama geldi. Merak edenler için "2021 emekli bayram ikramiyesi ne kadar?" sorusunun cevabını haberimizde derledik. İşte merak edilen sorunun cevabı...

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Emekli bayram ikramiyesi bin 100 TL olacak. Vakit kaybetmeden süratle bayrama yetiştireceğiz. " dedi. Yani emekli ikramiyesi 100 TL zamlanmış oldu.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği üyelerini kabulünde konuştu. Konuşmasında emekli bayram ikramiyesine de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı emekli bayram ikramiyesinin Mayıs ayı başında yatırılacağı müjdesini verdi. Ancak ödemelerin başlayacağı net tarih henüz belli değil.