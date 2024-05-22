KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri henüz açıklanmadı. Ancak geçtiğimiz yıl 28 Haziran'da başlayan Kurban Bayramı öncesi ikramiyeler 17-23 Haziran'da ödendi.

Bu bilgiler ışığında bu sene 16 Haziran’da başlayacak Kurban Bayramı'nın ikramiyelerinin 10 Haziran’dan önce hesaplara aktarılması bekleniyor.

Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecek.

KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİNİ KİMLER ALABİLİR?

Bayram ikramiyeleri, emeklilerin yanı sıra diğer hak sahiplerine de yatırılıyor. Dul ve yetim maaşı alanlara hisse oranına göre yatırılırken yaşlılık maaşı alanlar, şampiyon sporcular, şehit yakınları, gaziler, terörden zarar gören sivil vatandaşlar ve güvenlik korucuları da bayram ikramiyesi alacak.