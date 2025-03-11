Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2025 Zamlı emekli bayram ikramiyesi ayın kaçında ödenecek?
Emekli bayram ikramiyesi 2025 tutarı belli oldu. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği açıklama AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'den geldi. Güler'in açıklamasına göre, 2025 yılında emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlarında 4'er bin TL ikramiye verilecek. Şimdi tüm gözler ikramiyelerin hesaplara yatırılacağı tarihe çevrilmiş durumda. Peki, SSK, Bağkur, Emekli Sandığı zamlı Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında? İşte, 4A, 4B, 4C zamlı emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri 2025 hakkında tahminler…
Zamlı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak merak ediliyor. Geçen yıl dini bayramlarda emeklilere 3’er bin TL ikramiye ödenmişti. Ramazan Bayramı yaklaşırken bu yıl ödenecek tutar merak konusuydu. 16 milyona yakın emekliye ödenecek bayram ikramiyesi tutarı belli oldu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, emekli ikramiyesinin 4 bin TL’ye yükseltildiğini açıkladı. Akabinde ise bayram ikramiyesi hesaplara geçiş tarihi SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklileri ve diğer hak sahipleri tarafındana araştırılmaya başlandı. Peki 4A, 4B, 4C zamlı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında? İşte, 2025 Zamlı Ramazan Bayramı emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri…
BAKAN IŞIKHAN'DAN BAYRAM İKRAMİYESİ AÇIKLAMASI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Emekli ikramiyeleriyle ilgili yeni bir düzenlemenin olup olmayacağının sorulması üzerine Işıkhan, "Abdullah Bey açıkladı, şimdi Meclis'te inşallah gündeme gelir. SGK olarak kısa sürede ödemek için hazırız. Meclis'ten geçer geçmez ödemelerimizi gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.
Açıklanan emekli ikramiyesinde bir güncelleme yapılıp yapılmayacağının sorulduğu Işıkhan,"Rakam netleşti zaten, güncelleme söz konusu değil." cevabını verdi.
Bayram ikramiyesinin miktarına yönelik eleştirilerin hatırlatılması üzerine Işıkhan,"Belirli bir disiplin içerisinde gerçekleştirdiğimiz bir olay. Bayram ikramiyeleri hayırlı olsun." yanıtını verdi.
2025 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 4 BİN TL OLDU
16 milyona yakın emeklinin merakla beklediği 2025 emekli bayram ikramiyesi tutarı netleşti.
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, bayram ikramiyesinin 3 bin TL'den 4 bin TL'ye çıkarıldığını duyurdu.
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
‘’Emeklilerimize verilen Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiye tutarında yapılan değerlendirmeler sonucunda, bütçe dengeleri de dikkate alınarak ikramiyeyi 3 bin TL'den 4 bin TL'ye çıkarıyoruz. Yaklaşık 16 milyon emeklimiz var. Bu artışla beraber toplamda bütçe karşılığı 30 milyarın üstünde bir rakamı da bütçe dengelerini dikkate alarak Maliye ve Hazine Bakanlığımız, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız ve Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Bey'in başkanlığında Sayın Cumhurbaşkanımızın vermiş olduğu talimatlar doğrultusunda çalışmalar tamamlandı. Bu oran belirlenerek kanun teklifimize de yer verilmiş oldu. Bütçemize ve emeklimize hayırlı olsun.’’
Buna göre emeklilere, Ramazan ve Kurban bayramlarında 4’er bin TL ikramiye verilecek. Yani emekliler, bu yıl toplam 8 bin TL ödeme alacaklar.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapılan toplantılarda Hazine ve Maliye yönetiminin bütçe dengelerinin korunması yönündeki hassasiyeti de göz önünde bulundurularak alternatifli bir çalışma sunuldu.
İlk değerlendirmelerde emeklilere bayram ikramiyesi olarak 500 TL’lik bir artış verilmesi gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunu uygun bulmadı ve emeklileri az da olsa rahatlatacak bir rakam üzerinde çalışılmasını istedi.
Bu çalışma sonucunda 15 bin 880 emekliye Ramazan ve Kurban bayramlarında bin TL’lik artışla 4’er bin TL ikramiye ödenmesi kararlaştırıldı.
TEKLİF MECLİS'TE
Emekli bayram ikramiyesinin 4 bin liraya yükseltilmesi ile doğum yardımına ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
Habertürk'ten Bülent Aydemir'in haberine göre, önümüzdeki hafta kanun teklifi yasalaştırılırsa emekliler, 27-28 Mart'a denk gelen Perşembe ve Cuma günü, ikramiyelerini almış olacaklar.
Kesin tarih Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yada SGK tarafından açıklanacak.
İki bayramda verilecek bin’er TL’lik ikramiyeler bütçeye 32 milyar TL’lik ek yük getiriyor. İkramiyelerin karşılığı, kamu bina-araç alım, kiralamadan tasarruf edilerek sağlandı. İki bayramda emeklilere ödenecek 8’er bin TL’nin bütçeye getireceği yük toplam 127 milyar TL. Bu kaynak karşılık ayrılarak SGK hesaplarına aktarılacak.
Alım gücüne bakıldığında şu anda emeklilere ödenecek 4 bin TL bayram ikramiyesi, ikramiye uygulamasının başladığı 2018’le kıyaslandığında çok büyük değer kaybına uğradı. İkramiye uygulaması başladığında emeklilere bin TL bayram ikramiyesi ödeniyordu. Bu bin TL, bugünün en az 10 bin TL’sinin alım gücüne eşdeğerdi. Yani emekliler 2018’den bu yana satın alma gücü açısından yüzde 60 daha az ikramiye alıyorlar.
KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALABİLİR?
Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri bayram ikramiyesi alıyor.