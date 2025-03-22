YÜZDE 33 ARTIŞ YAPILACAK

Teklif Genel Kurul'da gelecek hafta tekrar gündeme gelecek. Teklifle 3 bin liralık ikramiyeler 4 bin liraya yükseltilecek. İkramiyelerde yüzde 33 oranında bir artış yapılacak.

Bütçeye ek maliyeti 28,4 milyar lira olacak. Senede 2 kez verilen ikramiyelerin bu yıl için toplam maliyeti ise 134,5 milyar lira olması öngörülüyor. Gelecek hafta teklifin en geç 27 Mart Perşembe günü kabul edilmesi bekleniyor.