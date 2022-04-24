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Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri belli oldu! Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri belli oldu. Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala gözler emekli bayram ikramiyesinin ne kadar olacağına ve ne zaman yatırılacağına çevrildi. Bakan Bilgin konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. İşte, 2022 Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri...

  • 01
    Emekli Bayram İkramiyesi ÖDEME TARİHLERİ belli oldu! 2022 emekli ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak? Bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

    Ramazan Bayramı öncesi binlerce emeklinin gündeminde Emekli bayram ikramiyesi yer alıyor. Her bayramdan önce olduğu gibi bu bayramdan önce de emeklilere Ramazan Bayramı ikramiyesi verilecek. Bakan Bilgin'in son dakika açıklamasının ardından "SSK Bağkur ve memur 2022 emekli bayram ikramiyesine zam gelecek mi, ne kadar kaç TL olacak?" sorusu yanıt bulmuş oldu. İşte, 2022 Emekli bayram ikramiyesi ödeme  tarihleri ve konuyla ilgili tüm merak edilenler...
  • 02
    Emekli Bayram İkramiyesi ÖDEME TARİHLERİ belli oldu! 2022 emekli ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak? Bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

    RAMAZAN BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, yaklaşık 12 milyon emeklinin 2022 yılı Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 27-29 Nisan tarihlerinde hesaplara yatırılacağı açıklandı.
  • 03
    Emekli Bayram İkramiyesi ÖDEME TARİHLERİ belli oldu! 2022 emekli ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak? Bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

    2018 yılında başlayan emeklilere ikramiye uygulaması yılda 2 kere olmak üzere emekli vatandaşlara ödeniyor. Emekli bayram ikramiyesi bu yıl 2 Mayıs Ramazan Bayramı öncesinde emeklilerin hesabına yatırılacak.
  • 04
    Emekli Bayram İkramiyesi ÖDEME TARİHLERİ belli oldu! 2022 emekli ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak? Bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

    2022 EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ

    4/a’lı işçi emeklileri için ödeme günleri; 17, 18, 19, 20, 21 olanların 27 Nisan, 22, 23, 24, 25, 26 olanların 28 Nisan, 4/b’li Bağ-Kur emeklileri için 29 Nisan, 4/c’li memur emeklileri için ise hem bayram ikramiyeleri hem de Mayıs ayı aylıkları 29 Nisan tarihinde ödenecek.
  • 05
    Emekli Bayram İkramiyesi ÖDEME TARİHLERİ belli oldu! 2022 emekli ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak? Bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

    EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR?

    Emekli ikramiyesi geçen yıldan beri bin 100 TL olarak ödeniyor.  Dul aylığı alanlara ise 550 lira bayram ikramiyesi ödeniyor. Dul aylığı alan ve aylık ödeme alan çocuğu olamayanlar ise 825 lira bayram ikramiyesi alıyor. Yetim aylığı alan çocuklara ise 275 lira ikramiye ödeniyor. 

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