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Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli ikramiyesi ne kadar oldu?

Milyonlarca emekli yılda iki kez alabildiği ikramiye için gözlerini hükümete çevirdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emekli ikramiyelerinin hesaplara geçeceği tarihi duyurdu. Geçtiğimiz günlerde 2021 emekli ikramiye tutarı da belli olmuştu. Peki Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli ikramiyesi ne kadar oldu? İşte merak edilenler...

Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli ikramiyesi ne kadar oldu?

Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli ikramiyesi ne kadar oldu? Emekli ikramiyesi tutarı ve tarihi belli oldu. Tam kapanma nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması bulunuyor. Ancak emekliler ikramiyelerini alabilmek için evlerine en yakın bankaya gidebilecek.

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU?

Geçtiğimiz hafta yapılan yasal düzenleme ile emekli bayram ikramiyesi 1.100 TL'ye yükseltilmişti. Bu kapsamda 2021 yılı Ramazan Bayramı ikramiyesi bayramdan önceki hafta ödenecek.

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 12,7 milyon emekliye Ramazan Bayramı öncesinde ikramiyelerinin 6-7 Mayıs’ta ödeneceğini açıkladı.

Bakan Bilgin, SSK emeklilerinin 6 Mayıs’ta, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur emeklilerinin ise 7 Mayıs’ta bayram ikramiyesi alabileceklerini duyurdu.

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