En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL oldu! Emekli maaş farkı ne zaman hesaba yatacak?
En düşük emekli maaşı 10 bin liradan, 12 bin 500 liraya çıkarılıyor. Temmuz emekli maaşları ödenmeye başlayınca milyonlarca emekli, aradaki farkın ne zaman hesaba yatacağını merak ediyor. Peki, zamlı emekli maaşları ve maaş farkı ne zaman hesaba yatacak? İşte, detaylar...
En düşük emekli maaşının 12 bin 500 liraya çıkarılmasıyla, binlerce emekli ek zam almış olacak. Temmuz ayı emekli maaş ödemeleri başladı ancak emekliler, aradaki farkın ne zaman ödeneceğini merak ediyor. Peki, emekli zam farkları ne zaman yatacak? İşte, merak edilenler...
KİMLER 12 BİN 500 TL ALACAK?
Habertürk Yazarı Ahmet Kıvanç'ın 17 Temmuz 2024 tarihli haberine göre;
En düşük emekli aylığı 10.000 TL olarak kalsaydı 1 milyon 780 bin kişinin aylığı temmuz ayında artmamış olacaktı. Bu düzenlemeyle ocak – haziran döneminde ek ödeme dahil kök aylığı 8.018 TL ve altında olanların tamamının emekli aylığı 2.500 TL artacak.
Kök aylığı 8.018 TL ile 10.000 TL arasında olan yaklaşık 1,9 milyon kişinin aylığı da yapılan düzenlemeden etkilenecek.
Tüm emeklilerin kök aylıkları önce yüzde 24,73 oranında artırılacak. Bu artış sonrasında 12.500 TL’nin altında kalan aylıklar hazine desteği ile 12.500 TL’ye tamamlanacak.
Örneğin, ek ödeme dahil 8.500 TL olan kök aylık yüzde 24,73 oranında artırıldığında 10.602 TL oluyor. Bu kişiye 1.898 TL hazine desteği sağlanarak aylığı 12.500 TL’ye yükseltilecek.
Ek ödeme dahil 9.000 TL olan kök aylık ise yüzde 24,73 artırıldığında 11.226 TL’de kalacak. Bu kişiye ise 1274 TL hazine desteği sağlanarak aylığı 12.500 TL’ye tamamlanacak.
"SEYYANEN ZAM SÖZ KONUSU DEĞİL"
Emeklilere yapılan zammın seyyanen zam olmadığını ifade eden Güler, "Biliyorsunuz emeklilik maaşı, ödenen prim, ödenen süre ve yaş ile ilgili olarak belirlenen bir formül ile hesaplanıyor. 10 bin TL'nin altında emekli maaşı alan emeklilerimizin Hazine ve Maliye Bakanlığımızın bütçe desteğiyle 12 bin 500 liraya tamamlanmasıdır. Herhangi bir şekilde seyyanen zam gibi bir şey söz konusu değil. Biz bütün emeklilerimizin bu ay içinde enflasyon rakamları noktasında neyse oran, bu zamları yaptık. Şu anda zamlar yansımış durumda" dedi.
EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?
Söz konusu düzenleme önce TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda, ardından Genel Kurul’da görüşülecek. Görüşmelerin tamamlanmasının gelecek haftayı bulması bekleniyor.
Görüşmeler devam ederken birçok emekli, maaşını almış olacak. Teklif yasalaştıktan sonra yeni düzenlemeden etkilenen emeklilere maaş farkı ödenecek. Ancak şu anda kesin bir tarih söz konusu değil.